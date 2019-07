Romina Pierdomenico/ Ha un “debole” per Paolo Bonolis…

Con un abitino giallo che fa molta estate, Romina Pierdomenico si è confermata una padrona di casa degna di nota per il pubblico di La sai l’ultima?, anche se il primo piano è tutto per il fidanzato Ezio Greggio. La complice del notaio Nino Formicola si fa comunque notare ed apprezzare dal pubblico da casa, a partire dall’ingresso che la vede attraversare la piccola folla di presenti prima di raggiungere la scrivania del giudice di gara. Romina Pierdomenico ritornerà anche questa sera, venerdì 19 luglio 2019, in occasione di una nuova puntata di La sai l’ultima? ed in base a quanto ha pubblicato sui social negli ultimi giorni, si prevedono risate a non finire. Una breve anticipazione su quanto dovrebbe accadere nella nuova puntata: Romina ha condiviso una clip tramite le Stories di Instagram, in cui la vediamo ridere a crepapelle per via delle battute al vetriolo di Paolo Bonolis. Il super ospite più atteso del programma, osannato dai telespettatori da diversi decenni, si trasforma spesso in un protagonista dai monologhi taglienti e ironici. Di fronte a certe frecciate di Bonolis, la Pierdomenico non è riuscita a trattenere una fragorosa risata, un sorriso che ha dovuto nascondere dietro la mano per mantenere quell’aura impeccabile che la contraddistingue. In base ai commenti sui social, sembra che uno dei momenti più apprezzati dai fan sia stato lo sketch di Uccio De Santis, nelle sue storiche vesti del finto dottore. In quest’occasione, la spalla di Greggio si è improvvisata moglie preoccupata, alla ricerca di una soluzione per alcuni problemi intimi del marito.

Romina Pierdomenico: sempre al fianco di Ezio Greggio

La settimana di Romina Pierdomenico sembra andata alla grande e proseguirà con un venerdì interessante grazie ai riflettori di La sai l’ultima?. Alcuni giorni fa, la fidanzata di Ezio Greggio ha infatti ritirato il premio Troisi al Mare Festival Salina che si è concluso lo scorso 14 luglio 2019. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto di adottare un outfit corto, un abitino con spalline e total black ideato da Le Twins di Sara e Tania Testa. Clicca qui per guardare il post di Romina Pierdomenico. Ed è sempre il nero ad accompagnarla in uno shooting immersa nella natura, un terreno montuoso che fa da guardiano ad uno splendido mare. Nella clip possiamo vedere Romina con l’abitino scelto per l’occasione, questa volta più coprente e con un cappello nero che ricorda molto Julia Roberts in Pretty Woman. In base agli scatti precedenti pubblicati su Instagram, scopriamo che la clip è stata girata in realtà ad inizio luglio, ma condivisa dalla protagonista solo alcune settimane più tardi. L’ultimo scatto risale invece allo scorso mercoledì: questa volta Romina indossa una lingerie fuxia che si intravede appena, mentre si trova sdraiata su un letto matrimoniale. Trucco leggero ed estivo, i capelli mossi che ha adottato di recente per il suo nuovo look: un primo piano che ha subito conquistato i fan, scatenati con cuori ed apprezzamenti.

