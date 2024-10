La verità di Ezio Greggio sulla fine della storia con l’ex fidanzata Romina

Da qualche tempo, ormai, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico sono solo amici. Dopo cinque anni di amore, infatti, il celebre conduttore e la giovanissima modella hanno deciso di lasciarsi. Una rottura inaspettata, perché tutto sembrava procedere per il meglio tra i due. Poi però è arrivata una presa di coscienza da parte di entrambi, che hanno preferito prendere strade diverse. In una intervista rilasciata di recente al magazine Novella 2000, Greggio ha confermato che è ancora in ottimi rapporti con Romina e che non ci sono stati motivi particolari a spingerli verso la separazione.

Ezio Greggio, perché è finita con l'ex moglie Isabel Bengochea?/ Una rottura misteriosa e poi...

“Cosa è successo tra di noi? Non è accaduto nulla, non c’è stato nessun problema però ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno”, ha assicurato Ezio Greggio.

Ezio Greggio, chi sono i figli Gabriele e Giacomo/ Dedica del conduttore: "Tutto ciò di cui vado più fiero"

Romina Pierdomenico e Ezio Greggio, perché è finita? Amore si trasformò in amicizia

Così Romina Pierdomenico e Ezio Greggio si sarebbero lasciati in maniera molto pacifica e amichevole, come raccontato più volte dall’iconico conduttore di Striscia la notizia. Con il tempo a quanto pare il loro amore si sarebbe evoluto in una più sobria amicizia. “Sono stato comunque cinque anni indimenticabili, evviva Romina”, ha ribadito il conduttore dopo la rottura.

Al fianco della modella, ballerina, soubrette e speaker radiofonica, Greggio ha condiviso un bel pezzetto di strada. Al di là della sua storia con Ezio, il pubblico televisivo la ricorda soprattutto per la sua avventura come tentatrice a Temptation Island e poi come corteggiatrice a Uomini e Donne. Ha preso parte al cast di Colorado ed è stata valletta a La sai l’ultima?, proprio dove probabilmente ha conosciuto il conduttore.

Romina Pierdomenico ha un nuovo fidanzato dopo la rottura con Ezio Greggio/ "Sto frequentando qualcuno e…"