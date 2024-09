Romina Power e il “nuovo” rapporto con Al Bano Carrisi

Romina Power e Al Bano Carrisi non stanno più insieme, ma la musica li tiene uniti: i due ex coniugi continuano a esibirsi insieme in giro per il mondo per la gioia dei loro fan e tutto procede a gonfie vele. “Va benissimo tra noi… sul palco”, ha confermato l’artista a Verissimo, in un’intervista speciale perché è ospite col fratello Tyrone, che ha conosciuto quando aveva 37 anni. In quest’occasione Romina Power è tornata a parlare dell’ex marito, soffermandosi sulla splendida forma in cui è nonostante il passare degli anni.

Romina Power sulla forma dell’ex marito

“Normalmente uno invecchia e perde la voce, ma lui l’acquista”, ha raccontato Romina Power a Verissimo su Al Bano Carrisi. Un fenomeno quasi inspiegabile quello che sembra rendere eterna la voce del cantante pugliese, ma l’ex moglie una sua spiegazione se l’è comunque data. “Ci sono frequenze benefiche per il corpo e aiutano a guarire, così mi spiego perché è così in forma, lui si nutre di musica, la musica lo mantiene giovane”.