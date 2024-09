Tyrone Power, un punto di riferimento venuto a mancare troppo presto per Romina

Romina Power è sempre stata piuttosto abbottonata sulle sue origini e sulla sua vita privata. In una intervista rilasciata qualche tempo fa a Mara Venier nei salotti di Domenica In, tuttavia, si è aperta su alcuni aspetti più nascosti e intricati del suo passato, come ad esempio il rapporto con il padre Tyrone Power. Il papà porta lo stesso nome di suoi fratello Tyrone, che non ha mai conosciuto il genitore per via di una scomparsa prematura. Anche per questo motivo i ricordi di Romina sono molto annebbiati, benché si sia fatta un’idea chiara sulla morte del padre. “Io ero in collegio in Messico e lui quando è mancato aveva solo 44 anni. E’ stato Hollywood ad ucciderlo”, ha sentenziato Romina.

Oggi, come dicevamo, la Power ha pochissimi ricordi di suo padre e il passare del tempo sembra sbiadire quei pochi attimi custoditi nella memoria di Romina. “Non ho ricordi di lui da vivo, ma sono andata alla ricerca dei ricordi degli altri e ho cercato di farli miei”, ha ammesso malinconica, confidando di aver sentito terribilmente l’assenza di suo padre.

Romina Power e la mancanza del padre Tyrone: “Manca come ad un albero mancano radici”

“Se mi è mancato mio padre? Mi è mancato come ad un albero mancano le radici…”, ha detto nel tenero vis a vis con Mara Venier a Domenica In. Insomma per Romina è stata una vita dolorosa, quasi mai semplice. Dopo aver perso prematuramente il padre, la showgirl ha dovuto fare i conti con la terribile scomparsa della figlia Ylenia, che spera ancora di poter ritrovare.

Così la Power si appiglia anche al fratello Tyrone, nato dalla storia d’amore tra il padre e Deborah Montgomery Minardos, oltre all’ex marito Al Bano, con cui tra alti e bassi continua a sentirsi profondamente legata. “Sarà sempre una presenza importante nella mia vita…”, ha ammesso.

