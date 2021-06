Romina Power: “Cerco un fidanzato”/ “Lo vorrei simpatico, intelligente ma non geloso”

Romina Power ha ancora tanti sogni da realizzare ma il primo, per lei forse più importante, si chiama Amore. Dopo la lunga storia con Al Bano Carrisi e la fine del loro matrimonio, per la Power non è arrivato un altro grande amore ma, in diretta su Rai 1, la cantante ha ammesso di non aver perso le speranze. Ospite di Serena Bortone, nel corso dell’ultima puntata di questa stagione di Oggi è un altro giorno, Romina Power ha infatti dichiarato: “Spero di non finire la mia vita sentimentale da sola. – così ha spiegato quali sono le caratteristiche che cerca in un uomo – Non deve essere geloso. Vorrei fosse intelligente come minimo, non è importante la bellezza, che è relativa e soggettiva. Lo vorrei molto simpatico che è una cosa molto importante. Se ora c’è qualcuno che si avvicina? No, proprio niente!”

Romina Power e i rapporti oggi con Al Bano Carrisi

Con Al Bano Carrisi, invece, rimane in buoni rapporti: “Sul palco non è cambiato niente, fuori dal palco forse un po’ sì… – ha ammesso col sorriso Romina Power, tenendo però a sottolineare che il suo ex marito le ha dato davvero tanto dal punto di vista personale – All’inizio io ero molto timida, lui mi ha insegnato molte cose: a stare sul palco, a cantare, anche a guidare la macchina, a pescare…” ha ricordato.

