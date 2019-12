Romina Power gaffe a L’anno che verrà/ “L’anno prossimo lo facciamo alle Maldive?”

Romina Power si rende protagonista di una gaffe a L’anno che verrà su Rai 1, durante la serata dedicata al Capodanno. Con il conduttore Amadeus si presenta in uno scambio di battute legato al suo vestito giallo, sicuramente molto solare ma difficilmente collocabile al centro di una serata come quella dell’ultimo dell’anno dove le temperature sono davvero molto rigide a Potenza. Al termine dell’esibizione al fianco di Al Bano Carrisi la donna si presenta davanti ad Amadeus e propone: “L’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?”.

Strano perché Romina Power non è solita a cadere in questi errori, trovandosi di fronte a situazioni molto delicate e dimostrando un tatto al di fuori dal normale. Stavolta però si è resa di certo protagonista di una battuta non gradita dai presenti, dal Comune di Potenza e dalla Regione Basilicata. E intanto i social network si scatenano, consapevoli di trovarsi di fronte a un’uscita che si poteva francamente evitare, ma che è stata comunque affrontata con grande diplomazia dai protagonisti presenti sul palco.

