AL BANO CARRISI E ROMINA POWER/ Insieme a Caponanno ma “divorzio” per Sanremo 2020?

Al Bano Carrisi e Romina Power saranno tra gli ospiti de “L’anno che verrà“, il programma di Rai Uno condotto da Amadeus che darà addio al 2019 e saluterà il 2020. Dopo aver trascorso il Natale in compagnia di Loredana Lecciso, ecco che il Leone di Cellino San Marco vivrà le ultime ore di quest’anno in compagnia dell’ex moglie Romina. Un anno inevitabilmente segnato – per quanto riguarda Al Bano – dalla recente scomparsa di mamma Jolanda. Una morte arrivata in età avanzata, la donna si è spenta a 96 anni, ma in ogni caso una perdita importantissima per il cantante pugliese e per tutta la sua famiglia. Molto commoventi le parole pronunciate da Al Bano in una lettera rivolta alla mamma e pubblicata da “Gente”: “A me restano ricordi e insegnamenti. Devo sorridere, non devo piangere ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella”.

AL BANO CARRISI E ROMINA POWER: A SANREMO INSIEME PER MAMMA JOLANDA?

Insieme ad Al Bano a “L’anno che verrà”, ci sarà – come detto – Romina Power. Proprio la statunitense ha annunciato qualche giorno fa la sua presenza su Rai Uno: “Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò. Sicuramente potete seguire me e Al Bano su Raiuno la sera di capodanno perché saremo i super ospiti della magica serata di Raiuno. Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto”. A proposito di Sanremo, Al Bano, che sarà presente alla kermesse quasi sicuramente come ospite, ha spiegato ad “Un giorno da pecora” che la scelta di non essere in gara non è dipesa da lui: “Per me Sanremo è sempre la gara, il fatto che vai ospite è bello, è un fatto strapositivo ma quando sai di andare in gara si svegliano dentro tutte quelle armi ed emozioni antiche. Così è bello, fai un Sanremo straordinariamente interessante ma mi manca la gara. “Hanno detto ‘forse non hai più l’età per andare in gara’. Secondo me si sbagliano ma va bene così”. Partecipare come super ospite, anche per celebrarne la carriera, insiste non è uguale: “va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare…ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa”. La morte di mamma Jolanda lo convincerà a cercare un ultimo ruggito a Sanremo?

