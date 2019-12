ROMINA POWER/ Presto il concerto di Capodanno, su Sanremo… (55 passi nel sole)

Romina Power non dirà mai addio alla figlia Ylenia Carrisi e non ne parlerà mai usando i tempi verbali al passato. Di frequente pubblica invece foto della ragazza, alcune d’infanzia, altre durante l’adolescenza. “Vorrei tenerti stretta a me così per sempre”, scrive in un post di fine novembre, in occasione del compleanno della sua primogenita. “Non ti dimenticherò mai”, aggiunge in un altro intervento social nei giorni successivi. Questa volta è la foto di Ylenia da ragazza, gli occhi verde chiaro che sembrano bucare l’obiettivo. Oggi, sabato 28 dicembre 2019, i telespettatori potranno rivivere il ricordo di Romina Power e di Al Bano Carrisi grazie alla replica 55 passi nel sole che Canale 5 trasmetterà in prima serata. Non si tratta tra l’altro dell’unica tragedia che Romina sta vivendo in questi giorni: la cantante ha detto addio anche al leader spirituale Ram Dass. “Ha lasciato il suo corpo . Aveva 88 anni. L’ho conosciuto qualche anno fa alle Hawaii durante un ritiro spirituale. Lui era amore. Come il suo maestro Neem Karoli Baba. Che abbia una favorevole reincarnazione”, scrive nell’ultimo post.

ROMINA POWER, IL RAPPORTO CON JOLANDA OTTINO

Il colpo più duro riguarda però la recente perdita di Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano, a cui Romina era molto legata. “Mi hai accolta come una figlia ed io te ne sarò eternamente grata. Vivrai sempre nel mio cuore”, ha scritto infatti su Instagram il giorno della scomparsa della matriarca. “Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno”, ha aggiunto in un post successivo, pubblicando una foto in cui e lei e Jolanda si abbracciano con tenerezza. Immagini che non stupiscono i fan di Al Bano e Romina, dato che in più di un’occasione il cantante ha rivelato che la madre nutriva un forte affetto per l’ex moglie. Le voci di corridoio continuano su Romina Power e la possibilità che appaia sul palco di Sanremo 2020 al fianco di Al Bano Carrisi. Un’ipotesi che il Leone non ha smentito in passato e che sembra aver valutato con attenzione, soprattutto dal punto di vista della competizione. Sembra però che l’ex moglie non abbia ancora preso una decisione definitiva.

VERSO IL CONCERTO DI CAPODANNO SU RAI 1

“Al momento non rilascio nessuna dichiarazione in merito a Sanremo in quanto, io stessa, non so ancora se ci sarò”, ha detto all’Adnkronos in questi giorni. Non sappiamo le sue motivazioni, ma non sembra proprio che il motivo sia da ricercare in qualche crisi fra lei e l’ex marito. I due infatti si presenteranno sul palco di Rai 1 in occasione del concerto di Capodanno, in qualità di super ospiti. “Sono felice di salutare questo anno e iniziare il nuovo con Al Bano, tutti gli italiani, tanti amici e il bravissimo Amadeus che stimo molto”, ha sottolineato. Un dettaglio in più che sembra confermare la possibilità che Romina e l’ex marito facciano di nuovo visita al conduttore durante Sanremo, come ospiti. “Hanno detto forse non hai più l’età per andare in gara. Secondo me si sbagliano e va bene così. Indubbiamente va bene la celebrazione, certo. Ma siccome io ho vissuto sempre Sanremo con le gare ho partecipato due volte come ospite d’onore e non è la stessa cosa”, ha rivelato Al Bano a Un giorno da pecora.



