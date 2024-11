Siamo a New Orleans ed è il 1993, nonchè l’ultima vacanza che Al Bano e Romina avrebbero fatto con la loro famiglia intera. Ebbene sì, perchè durante quell’estate Ylenia Carrisi è scomparsa per sempre e ancora oggi non si hanno risposte. Dai genitori era descritta come la ribelle tra i figli, ma in quel viaggio americano la vita dei Carrisi è cambiata per sempre. Si trovavano in quel di New Orleans per girare le riprese della pellicola “America Perduta”, mentre Romina passava del tempo con Taryn, sua sorella.

In quell’occasione, Ylenia Carrisi dopo aver passato un po’ di tempo con Mike Bongiorno ha cambiato totalmente le sorti della sua vita. Romina è convinta che sia ancora viva e che all’epoca, appena 23enne abbia voluto fare un gesto ribelle lasciando per sempre Cellino San Marco. Del resto lei era un po’ la pecora nera della famiglia, idealista e sognante. Voleva trovare la sua felicità lontano da casa, e tra le ipotesi, spicca quella di una fuga a New Orleans, nel bel mezzo di una vacanza in famiglia.

Ylenia Carrisi, la scomparsa e quell’uomo misterioso di nome Alexander Masakela: cos’è successo

Bella e intelligente, Ylenia Carrisi studiava a Londra presso il prestigioso King’s College. A scuola era bravissima e come racconta il padre collezionava ottimi voti oltre a parlare ben cinque lingue. Il suo sogno? Andare lontano. Come hanno più volte raccontato i genitori durante il corso delle numerose interviste, Ylenia Carrisi voleva viaggiare e scoprire altre culture, ribellandosi all’agio e alla popolarità che la sua famiglia le aveva sempre regalato. Eppure, ancora oggi Al Bano dice di essersi rassegnato alla sua morte, nonostante il suo corpo non è mai stato ritrovato.

In quel fatidico viaggio negli Stati Uniti, però, sono state tante le incomprensioni tra Ylenia e papà Al Bano. Come lui stesso ha raccontato dopo la scomparsa, la figlia era rimasta colpita e affascinata da un sassofonista sessantenne di nome Alexander Masakela, il quale le aveva regalato un manuale che lei stessa aveva iniziato a seguire quasi come fosse una bibbia spirituale. Il libro si intitola “New Think” ed è stato scritto da Edward De Bono, che ha raccolto un vademecum sul pensiero laterale. Inutile dire che Al Bano e Romina non hanno mai visto di buon occhio quell’uomo, e l’hanno sempre messa in guardia fino al giorno della sua scomparsa. Il 31 dicembre, Al Bano riceve l’ultima telefonata di Ylenia Carrisi, per poi denunciarne la scomparsa il giorno dopo a Bari.