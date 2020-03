Romina Power ricorda la figlia Ylenia a C’è posta per te/ “Basta vivere nel passato!”

Al Bano e Romina sono gli ospiti speciali di quest’ultima puntata di C’è posta per te. Sono il regalo che Giuseppe vuole fare alla sua mamma Cetty che ha vissuto la perdita di un figlio, Francesco, a causa di un incidente in moto. I due cantanti la avvolgono poi in un caloroso abbraccio e, nel darle conforto, Romina ammette di capire perfettamente la donna per aver vissuto lo stesso dolore. Anche la coppia, come è ben noto, ha perso un figlio: Ylenia. La Power allora dichiara: “A volte ci si fissa a vivere sempre una cosa del passato però bisogna vivere nel presente, anche per il futuro dei tuoi nipotini, per quello di tuo figlio. E non fissarti a pensare e ripensare cose negative del passato, altrimenti non ne usciamo più. – e conclude con un’espressione molto eloquente – Ne so qualcosa anch’io.”

Romina Power consola Cetty a C’è posta per te: “Ne so qualcosa di questo dolore”

Il riferimento è chiaro ed è a Ylenia, scomparsa molti anni fa. Anche Al Bano cerca poi di confortare la donna per la sua perdita: “Ho sentito la tua storia e ovviamente il cuore ha fatto i suoi sobbalzi, come è giusto che sia. Mi unisco al tuo dolore ma attenzione, il dolore è quell’elemento che non riusciremo mai a cacciar via dentro di noi.” Il cantante poi continua: “Ma non dobbiamo pensare solo a lui: dobbiamo pensare anche a chi abbiamo intorno e che esempio dobbiamo dare e la voglia di dire io continuo. Mai diventare schiavi del dolore.”, conclude.

