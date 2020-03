Giuseppe sorprende la mamma Cetty/ Per lei Al Bano e Romina (C’è posta per te)

Al Bano Carrisi e Romina Power sono il regalo che Giuseppe vuole fare alla sua mamma Cetty. Il 1 luglio del 2017 suo fratello Francesco ha un incidente in moto e muore. Giuseppe ammette che quella moto gliel’aveva regalata lui ed era quella dei suoi sogni. “Se io ho perso un fratello, mia mamma ha perso un figlio” dichiara il ragazzo, che poi racconta dei momenti in famiglia e di come Francesco fosse legatissimo alla mamma. Giuseppe, in un momento di difficoltà della famiglia, decide di partire per l’America per lavorare nel ristorante di un parente. Tra i due fratelli c’è però una consuetudine: una telefonata al giorno per raccontarsi la propria giornata. Il giorno dell’incidente quella telefonata non arriva e lui si preoccupa sin da subito. Solo dopo verrà a sapere della morte di suo fratello.

C’è posta per te: Giuseppe sorprende la mamma Cetty dopo la morte del fratello Francesco

Dopo quella terribile notizia, Giuseppe decide di lasciare il lavoro e l’America e di tornare in Italia per stare al fianco di sua mamma. Tuttavia il suo rammarico è di non essere come suo fratello Francesco e non riuscire a dimostrare i suoi sentimenti come lui invece sapeva fare molto bene. È per questo che oggi vuole regalarle un momento molto speciale: una sorpresa che ha due nomi, Al Bano Carrisi e Romina Power. Ma, soprattutto, vuole dirle quelle parole d’amore che fino ad oggi mai è riuscito a dirle per la sua timidezza. Cetty, al solo vederlo dall’altra parte, è sorpresissima e non trattiene le lacrime quando Maria De Filippi inizia a leggere le sue parole.

