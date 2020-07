Ron e Tosca/ “Un pezzo di cuore, ma mai rifare ciò che ha funzionato” (Techetechetè)

Anche Tosca e Ron a Techetechetè oggi per la puntata dal titolo “Amore che vieni, amore che vai”. I due hanno infatti vinto il Festival di Sanremo 1996 con la canzone “Vorrei incontrarti fra cent’anni”. Quello fu un anno di collaborazioni eccellenti per Tosca, che lavorò anche con Lucio Dalla, Riccardo Cocciante e Renato Zero, ma nella memoria collettiva resta impressa la partecipazione con Ron per una delle canzoni più amate. «Lui è un pezzo del mio cuore», dichiarò Tosca prima di partecipare all’ultima edizione della kermesse canora. Erano settimane in cui si circolava l’idea che potesse farsi affiancare proprio da Ron sul palco dell’Ariston. «Come mi ha insegnato il mio primo maestro Renzo Arbore: mai rifare qualcosa che ha funzionato», tagliò corto Tosca. Di recente invece ha riproposto il duetto con Silvia Perez Cruz, acclamato al Festival di Sanremo 2020, dove le due hanno incantato con “Piazza Grande” di Lucio Dalla. Ron invece compare nel cartellone estivo del comune di Recco, quindi quest’estate torna ad esibirsi.

RON E TOSCA, DI NUOVO INSIEME DURANTE LOCKDOWN

Torna sul palco anche Tosca, perché dopo il lockdown per la pandemia di coronavirus la voglia di cantare e suonare è tanta. «È bello ritrovarsi e poi sento di avere un dovere morale nei confronti di chi lavora con me», ha dichiarato la cantante recentemente in un’intervista a Elle. Nella stessa ha spiegato cosa le ha lasciato questa pandemia: «Niente sarà più come prima e io stessa sono cambiata nei confronti della vita. Mi sono accorta che ci sono alcune cose di cui non c’è un reale bisogno e altre di cui tutti noi non possiamo viverne senza». Un esempio è l’arte, senza cui sarebbe stato difficile andare avanti nel lockdown. Proprio durante l’isolamento ha ritrovato Ron insieme a tanti altri colleghi. «Con Officina Pasolini, che è il Laboratorio creativo e HUB culturale della Regione Lazio che dirigo, abbiamo raggiunto in diretta streaming grandi ospiti», tra cui appunto Ron. Con lui tutto cambiò nel giro di una settimana, grazie alla vittoria di quel riconoscimento che le ha cambiato la vita e la carriera. E il legame resta indissolubile.



