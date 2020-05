Tosca/ Video, “Ho amato tutto” in uno stravolto concertone del Primo Maggio

Pubblicità

Tosca sarà tra i protagonisti del Concertone del Primo Maggio. La trentesima edizione dell’evento organizzato dai sindacati in occasione della Festa dei lavoratori sarà caratterizzata da diversi cambiamenti a causa delle restrizione imposte dal Coronavirus. Infatti, non ci sarà il pubblico, la kermesse inizierà alle 20 su Rai 3 e Radio 2 e soprattutto alcuni interventi saranno registrati o avverranno da palchi diversi rispetto a quello principale della capitale. La cantante e attrice romana canterà il brano “Ho Amato Tutto”, con cui ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi al quarto posto. Sul suo sito è possibile cedere il video della canzone scritto e diretto dal regista Ferzan Ozpetek e ispirato al quadro del 1939 “New York Movie”, di Edward Hopper.

Tosca, sospeso il Morabeza Tour

Tosca a causa della pandemia mondiale ha dovuto sospendere il Morabeza Tour, in particolare sono state cancellate le date previste a Madrid, Barcellona e Parigi, oltre a quelle italiane. Morabeza è il titolo del suo ultimo album, uscito nel 2019, ma che è stato ripubblicato a febbraio con l’aggiunta del pezzo sanremese. Un progetto discografico prodotto e arrangiato da Joe Barbieri, che contiene canzoni inedite e rivisitazioni contemporanea di brani classici della musica che Tosca interpreta con la sua grande voce in quattro lingue e duetta con importanti artisti come da Ivan Lins e Luisa Sobral. Tosca, che nel 1996 vinse il Festival di Sanremo, con il brano Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni insieme a Ron, in questo periodo in cui è necessario rimanere a casa fa molte dirette social con i suoi colleghi, tra cui Fiorella Mannoia. Insieme a quest’ultima ha fatto un appello al Governo per aiutare le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo dietro le quinte e sollecitarlo a dare delle risposte su quando sarà possibile tornare a fare concerti ed eventi.

Chi è Checco Durante?

Tosca ha iniziato la sua carriera nella compagnia di Checco Durante, dove la notò Renzo Arbore che la portò nel programma Il caso Sanremo di Lino Banfi. Nel suo curriculum professionale vanta collaborazioni con Renato Zero, Lucio Dalla e Riccardo Cocciante, una lunga serie di interpretazioni teatrali ed esperienze come doppiatrice e attrice nel film “Baciami Piccina” di Roberto Cimpanelli. Nella vita privata, Tosca è legata sentimentalmente all’attore, doppiatore e regista teatrale Massimo Venturiello. Una storia d’amore che dura dal 2003, insieme la coppia ha la compagnia teatrale, chiamata ‘Il padiglione delle meraviglie’. Inoltre, l’attore ha scritto per la cantante il testo della canzone “Il Terzo Fuochista” con cui si è presentata a Sanremo nel 2007.

Video, “Ho amato tutto”





