Ron Jeremy arrestato/ L’attore hard accusato di aver violentato 4 donne dal 2014

E’ stata arrestata la star del cinema porno, Ron Jeremy. Il 67enne attore di migliaia di film hard è accusato di violenza sessuale nei confronti di tre donne. A darne notizia, poi riportata da tutti i quotidiani italiani e stranieri, è stato il procuratore distrettuale di Los Angeles, Jacky Lacey, aggiungendo che al vaglio della procura vi sarebbe anche un quarto episodio di aggressione sessuale. I fatti incriminati sarebbero stati commessi in quel di West Hollywood, una sorta di “frazione” della capitale della California, e il primo stupro sarebbe avvenuto nel 2014, presso la casa di L.A. dell’attore di film per adulti. Gli altri tre casi, invece, farebbero riferimento a quanto accaduto in un bar di Hollywood fra il 2017 e l’anno 2019. Le quattro vittime che hanno presentato denuncia hanno fra i 25 e i 46 anni, e il procuratore ha garantito loro l’anonimato. Accuse molto pesanti quelle nei confronti di Jeremy, che se condannato, rischia di passare il resto della sua vita dietro alle sbarre, e anche pagarne la cauzione non sarà semplice in quanto la pubblica accusa l’ha fissata a 6.6 milioni di dollari.

RON JEREMY, IL MANAGER: “SE ACCUSE VERE, SPERO VENGA PERSEGUITATO NELLA MASSIMA MISURA2

Dante Rusciolelli, manager dell’attore, ha commentato così la vicenda, attraverso la propria pagina Instagram: “Speriamo che queste accuse contro di lui non siano vere, ma se lo sono, speriamo che sia perseguito nella misura massima consentita dalla legge”. Nel 2017, quando già si parlava di presunte violenze sessuali da parte di Jeremy, questi aveva parlato così con il mensile Rolling Stones: “Non ho mai e non avrei mai stuprato nessuno”. Rom Jeremy resta senza dubbio uno dei nomi più grandi dell’industria pornografica statunitense e mondiale, avendo recitato in più di 2000 film a partire dagli anni ’70, l’esplosione dell’industria del settore. Nel dettaglio, la sua prima apparizione è datata 1979, nel film ‘Inside Seka’, e fra le tante pellicole a cui ha preso parte anche alcune nostrane, come ad esempio ‘Cicciolina e Moana ai mondiali’ del 1990, e ‘Concetta Licata’ con Selen del 1994.



