Ron/ “La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me”

Ron ospite di Renato Zero al concerto, legame autentico che parte da lontano

C’è anche Ron tra gli ospiti di Renato Zero per il concerto che celebra la carriera del cantante romano. L’artista originario di Dorno, vincitore del Festival di Sanremo 1996 con il brano Vorrei incontrarti fra cent’anni, fa parte di una lunga scaletta di artisti che impreziosiranno la serata. Autentico il legame con Renato Zero, conosciuto assieme a Lucio Dalla quando da giovanissimo prese parte ad un concorso musicale ed un talent scout di Rca Italia lo notò. Recentemente è uscito con Sono un figlio, album contenente 13 nuove canzoni scritte dal cantautore insieme ad alcuni dei più importanti e talentuosi giovani artisti del panorama musicale attuale. “Mi sento figlio di tutti gli Italiani che mi hanno accompagnato nella musica che è”, ha raccontato Ron in una intervista.

Ron: “Musica è la vita che scelgo ogni giorno per me”

“Serve vita e ragione per restare in piedi. Avere una carriera così lunga, vedere susseguirsi le generazioni, porta a legare col pubblico fino a essere una famiglia”, ha spiegato Ron a proposito dell’ultimo album. “La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me. Il mio intento è comporre un mosaico con le canzoni, che a volte possono farci piangere o sperare, e che in fondo, rilevano l’essenza più intima di noi”.

Per quanto riguarda la vita privata di Ron non si sa praticamente nulla, in quanto l’artista ci tiene a restare alla larga dal gossip e dai pettegolezzi. Anche se non sempre riesce nel suo intento.

