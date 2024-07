Renato Zero ricorda la malattia: “Salvato da un frate”/ “Ho dovuto fare una guerra”

Renato Zero torna sulla malattia che lo ha colpito anni fa

Nella puntata in onda su Rai1 stasera lunedì 8 luglio di Techetechetè su Rai1 ci sarà spazio anche per Renato Zero, l’amatissimo artista che tornerà sul piccolo schermo con una serie di filmati inediti riguardanti le sue esibizioni nei villaggi, a cavallo tra gli anni ’60 e ’80. Un modo per rievocare alcuni momenti spensierati in cui il cantante metteva le basi per una grande carriera, che sarebbe sbocciata di lì a qualche anno, anche se nei primi anni di vita Renato Zero si è ritrovato a fare i conti con una malattia, qualche problema di salute non indifferente: “Quando nasci con una piccola deficienza per cui il sangue non è nella misura di concederti di crescere in un certo modo con una vita sana e serena è tutto più difficile” ha affermato riavvolgendo il nastro nel corso di una ospitata a Michelle Impossibile and Friends, il programma della Hunziker andato in onda su Canale 5.

Un frate ha giocato un ruolo fondamentale per la vita del cantautore, donandogli il suo sangue, e da allora in poi Renato Zero ha iniziato a fare i conti con il quotidiano: “Ricordo che cominciai ad apprezzare la luce del giorno, la strada, la vita, i colori, quando sei piccolo quella voglia di dimostrare di esserci non ti abbandona mai” ha proseguito il cantante.

Renato Zero ricorda la lotta contro i pregiudizi: “Era una guerra”

Per diventare ciò che è diventato negli anni, il paroliere romano non è sceso a compromessi con nessuno, la sua voglia di libertà e creatività non sono mai state seconde a niente, come ricordato anche da Christian De Sica nel corso di una recente intervista al podcast di Gazzoli: “Ricordo che avevamo 14 anni e andavamo a ballare insieme, lui usciva in un modo e poi si cambiava e si scatenava, poi si ricambiava perché sennò il padre lo menava” ha raccontato il comico e artista che con Renato Zero vive un’amicizia che va avanti da decenni.

E lottare contro i pregiudizi non è sempre stato semplice per il capitolino: “A quei tempi, andare in giro come andavo io era un po’ la guerra” ha ricordato Renato Zero che ha fatto i conti con una malattia.











