Ronan Farrow: “Ho incastrato Harvey Weinstein”/ “Volevano intimidirmi” (Le Iene)

Ronan Farrow, il giornalista che ha incastrato Harvey Weinstein, ai microfoni de Le Iene, racconta i dettagli della sua indagine sul potente produttore di Hollywood che rischia dai 5 ai 25 anni di carcere per la violenza sessuale su Miriam Haley e 4 anni di libertà vigilata per quella la violenza commessa contro Jessica Mann. In attesa della sentenza dell’11 marzo, Ronan Farrow, il giornalista del New York Times, figlio adottivo di Mia Farrow e Woody Allen, vincitore del premio Pulitzer, che ha fatto scoppiare lo scandalo, racconta ai microfoni della Iena Roberta Rei. i lunghi mesi della sua indagine svelando anche le pressioni che ha dovuto subire da parte di chi ha tentato di tappargli la bocca. Il servizio sarà trasmesso nella puntata de Le Iene show in onda questa sera su Italia 1.

RONAN fARROW: “HO INCASTRATO WEINSTEIN, MA HANNO CERCATO D’INTIMIDIRMI”

Per Ronan Farrow non è stato facile riuscire ad incastrare Weinstein facendo nascere il movimento Me Too. “Harvey Weinstein e altre persone potenti hanno esercitato pressioni per non pubblicare nulla, hanno addirittura mandato spie per controllare il mio lavoro. Hanno cercato di fermarmi e di intimidirmi”. – ha raccontato il giornalista alla iena Roberta Rei. “Ci sarebbe stato un accordo tra Weinstein e il boss della tv per cui lavoravo per insabbiare la mia storia”, ha aggiunto ancora nel video pubblicato dalle Iene che anticipa il servizio completo in onda questa sera. Ronan Farrow, ai microfoni di Roberta Rei, poi, commenterà anche il caso “Fausto Brizzi” di cui Le Iene si sono ampiamente occupate.





© RIPRODUZIONE RISERVATA