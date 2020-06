Ronn Moss girerà il nuovo film in Puglia/ “Mi sento a casa! Beautiful? Non mi manca”

Quello tra Ronn Moss e l’Italia è un idillio che ormai dura da anni. E infatti l’ultimo film del volto storico di Ridge Forrester nella soap Beautiful è girato proprio nel nostro paese, in Puglia per la precisione. Ronn Moss sarà sia il produttore che il protagonista di questo film che, come svelato alle pagine del Corriere del Mezzogliorno Puglia, “È una storia che narra cosa accade quando un americano decide di vivere in Puglia. Michael è un broker newyorkese che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione. Ma quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non è tutto come aveva immaginato.” Si tratta di una commedia romantica intitolata Viaggio a Sorpresa, le cui riprese cominciano a settembre. L’attore si è detto molto emozionato per questo progetto ma, soprattutto, innamorato della Puglia, in cui ha vissuto per qualche mese.

Ronn Moss innamorato della Puglia: “Beautiful? Non mi manca per niente!”

Ronn Moss ha infatti ammesso: “Quando sono in Puglia mi sento a casa. Ho vissuto qui per sei mesi e ho avuto modo di conoscere questa meravigliosa terra. – e ancora – Quando giravo alcune scene in Puglia mi limitavo al set, ma viverci è un altro sapore. E poi… c’è il mare! Amo la gente, gli ulivi e soprattutto il buon vino. Il Primitivo di Manduria.” Di recente, intervistato per il settimanale Gente, Ronn Moss ha dichiarato di non sentire affatto la mancanza di Beautiful: “Assorbiva ogni istante delle mie giornate, invece io amo la libertà. – ha spiegato l’attore, per poi concludere – Ero arrivato a un momento in cui dovevo scegliere cosa fare della mia vita”.



