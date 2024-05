Ronn Moss: “Perchè ho lasciato Beautiful? Mi convinsi dopo un incidente…”/ Stoccata a Ballando con le stelle

Una vera e propria icona del mondo delle soap ed oggi impegnato in un percorso nel mondo della musica è stato ospite a La Volta Buona: stiamo parlando di Ron Moss, per i più noto come Ridge in Beautiful. Proprio dal titolo statunitense che da decenni prosegue inarrestabile di puntata in puntata è partito il racconto dell’attore: “Sì, la mia vita è cambiata da quel primo provino per Beautiful. Me ne sono accorto facendolo, è come se fosse destinato ad esserci questo cambiamento. Avevo fatto tanti provini prima, ma questo mi sembrava proprio quello giusto. Non sapevo quando sarebbe durato ma quel poco che sapevo, 25 anni dopo, un’altra vita!”.

Shari Shattuck, chi è l'ex moglie di Ronn Moss e le figlie Creason Carbo e Calle Modine/ La rottura nel 2002

Ronn Moss dopo quasi trent’anni nei panni di Ridge Forrester decise di lasciare Beautiful, la soap che lo ha portato al successo: “Perchè me ne sono andato? Ho sentito che fosse il momento giusto per farlo, ho avuto un incidente in auto con mia moglie e questo ha causato danni alla spalla, alla testa. Cominciava ad essere difficile ricordare tutti i dialoghi: allora ho capito che era ora di smettere. Quella è stata una delle tante lezioni che ho ascoltato, a volte è l’universo a darti dei messaggi e li devi ascoltare”.

Devin DeVasquez, chi è la moglie di Ronn Moss/ "Lei mi completa con i suoi pregi e le sue imperfezioni"

Ronn Moss a La Volta Buona: “Io avevo 4 ore per imparare le coreografie a Ballando con le stelle, gli altri 6 giorni…”

Ronn Moss ha proseguito l’intervista a La Volta Buona svelando ulteriori curiosità, dal rapporto con Albano e Lino Banfi ad una piccola ‘stoccata’ a Ballando con le stelle dove si dovette accontentare del secondo posto: era la sesta edizione del talent ed a trionfare fu Veronica Olivier con Raimondo Todaro. “Se conosco Albano? L’ho visto diverse volte sono andato anche a casa sua dove produce il suo vino. E’ un signore davvero gradevole. Lino Banfi? E’ probabilmente un mio eroe, un’icona dell’Italia; merita tutto questo successo. Sono stato orgoglioso della sua presenza nel mio film”. L’ex Ridge di Beautiful ha poi raccontato: “Ballando con le stelle? Molto, molto difficile… Sara Di Vaira con me ha fatto i miracoli ma alla fine ha vinto una ragazza di 19 anni che studiava danza da 5 anni, gli altri avevano 6 ore per imparare due balli, io 4 ore! Tutte le settimane andavo avanti e indietro tra Los Angeles a Roma”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA