Ronn Moss nel cast di Tale e Quale Show 2022?/ Possibile ruolo in una soap…

Ronn Moss: nel cast di Tale e Quale Show 2022?

A settembre, salvo cambi di programmazione, dovrebbe prendere il via la dodicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Da giorni circolano voci sui possibili concorrenti: sono stati fatti i nomi di Alex Belli, le Principesse Selassié, Katia Ricciarelli e Laura Chiatti. Al momento nessuna conferma. In questo giorni è emerso anche il nome di Ronn Moss, attore americano ed ex volto di Ridge Forrester nella celebre soap opera “Beautiful”. A svelare la trattativa fra l’attore americano e la produzione di Tale e Quale Show 2022 è stato Riccardo Signoretti sull’ultimo numero di Nuovo. Secondo quanto riportato nel magazine, l’attore americano avrebbe sostenuto il provino per la trasmissione e Carlo Conti lo vorrebbe a tutti i costi nel cast. Anche Miriana Trevisan, amica di Ronn Moss, ha in qualche modo confermato la presenza dell’attore nello show di Rai 1: “Ronn mi ha confidato un suo nuovo progetto che lo dovrebbe riportare in Italia a partire dal prossimo settembre ma, ovviamente, non posso svelare di cosa si tratta”, ha detto alla rivista di Signoretti.

Ronn Moss/ Piange per Raffaella Carrà: "Non la dimenticherò mai"

Ronn Moss: da Beautiful a Il Paradiso delle Signore

Ronn Moss, attore e cantante, sarebbe il concorrente ideale per Tale e quale Show. Ricordiamo che l’ex Rdige di “Beautiful” ha già partecipato a un programma molto simile al talent show di Rai 1. Lo scorso anno, infatti, Ronn Moss ha partecipato alla prima edizione di Star in the star, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, nei panni di Paul McCartney. La sua presenza nel programma era durata il tempo di una puntata. Ma non è finita qui. Ronn Moss potrebbe entrare nel cast de “Il Paradiso delle Signore”, la popolare soap opera di Rai 1, come rivela Gossip e Tv. Le riprese della nuova stagione, la quinta daily, sono già iniziate a Roma ma non è escluso che il suo ingresso possa avvenire in un secondo momento. L’attore potrebbe ottenere la parte di qualche personaggio americano, visto che diversi protagonisti hanno dei legami con gli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE:

Shari Shattuck, ex moglie di Ronn Moss/ Le figlie Creason e CaleeRonn Moss, perché ha lasciato Beautiful?/ "Avrei voluto più tempo per la musica"

© RIPRODUZIONE RISERVATA