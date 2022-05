Ronn Moss, perché ha lasciato Beautiful?/ “Avrei voluto più tempo per la musica”

Ronn Moss: addio a Ridge Forrester dopo 25 anni

Nel 2012, dopo 25 anni nei panni di Ridge Forrester, l’attore Ronn Moss ha lasciato la celebre soap opera “Beautiful”. Dopo 6 mila e 700 puntate, una decina di matrimoni, Ronn Moss è uscito di scena dopo l’ennesimo matrimonio con Brooke Logan (interpretata da Katherine Lang). In luna di miele Ridge scopre che Brooke è ancora in contatto con Deacon, l’ex marito nonché padre di Hope, e lascia la moglie, decidendo anche di non tornare a Los Angeles ma di trasferirsi a Parigi. Un finale aperto che ha permesso, nel 2013, il ritorno di Ridge interpretato, però, da Thorsten Kaye. Perché Ronn Moss ha lasciato “Beautiful”? “È normale in venticinque anni pensare di scegliere un altro menù e assaggiare un piatto diverso. Avrei voluto più tempo per la musica e per altri film. Sognavo di recitare per Spielberg, Eastwood, Fincher e Allen”, ha detto l’attore al Corriere della Sera.

Ronn Moss, perché ha lasciato Beautiful?

In un’intervista a Diva e Donna, Ronn Moss ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dire addio al personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo: “Ho tantissimi bei ricordi. Per me ormai il set e le persone con cui ho portato avanti questa avventura per venticinque anni sono una famiglia, visto che abbiamo lavorato e ci siamo frequentati per così tanto tempo”. Sul rapporto con il suo alter ego ha detto. “Al mio personaggio, Ridge, voglio bene perché gli ho dedicato grande parte della mia vita, è come se avessi avuto due vite e ancora oggi per strada mi chiamano Ridge e ne vado fiero”. Dopo Ronn Moss anche Stephanie Douglas Forrester, la madre di Ridge interpretata da Susan Flannery, ha lasciato la soap opera “Beautiful” (titolo originale: “The Bold and the Beautiful“).

