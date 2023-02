Ronnie Jones, concorrente The Voice Senior 2023/ Chi è? ‘Collega’ di Loredana Bertè: Clementino “Vince lui”

Chi è Ronnie Jones, concorrente di The Voice Senior 2023

Grande sorpresa a The Voice Senior 2023: tra i concorrenti in gara c’è Ronnie Jones, cantante e compositore di origine statunitense già noto al mondo della musica. Parliamo del cantante di singoli come ‘Soulsister’ e ‘Let’s do it again’, con il quale si è anche presentato al Festivalbar. Grande amante della musica blues e gospel, si racconta così alle telecamere di The Voice Senior: “Io ho iniziato a fare musica da bambino però io volevo fare musica a 360 gradi. – e continua – Sono passato vicino tante volte al successo, a toccare il cielo con un dito, però ho sempre svoltato all’angolo sbagliato. Io però continua a rincorrere il successo anche a 85 anni”.

Ronnie Jones a The Voice Senior 2023 fa impazzire Loredana Bertè

Ronnie Jones si esibisce sul palco di The Voice Senior 2023 con ‘Superstition’ di Stevie Wonder. L’esibizione è un vero trionfo: la prima a girarsi è Loredana Bertè che lo riconosce subito. Svela infatti di aver lavorato con lui al musical ‘Hair’ per ben cinque anni. Si girano però anche tutti gli altri giudici, motivo per il quale la Bertè tenta il colpo duettando con lui sulle note di ‘Sorry seems to be the hardest word’. Arriva così il momento della scelta di Ronnie Jones che ricade proprio sulla Bertè e Clementino sentenzia “Hai preso il vincitore di questa edizione”.

