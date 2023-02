Rosa Chemical a Sanremo 2023/ Made in Italy vola “ma classifica non mi interessa”

Rosa Chemical a Sanremo 2023 tra polemiche ed alta classifica con Made in Italy

Rosa Chemical era uno dei protagonisti attesi del Festival di Sanremo 2023 e con il suo stile e la sua musica non ha di certo deluso chi credeva in lui. Ha debuttato all’Ariston con un nono posto, grazie alla sua Made in Italy, un brano che ha confermato e allo stesso tempo esaltato il discusso autore torinese, il cui vero nome – ricordiamo – è Manuel Franco Rocati. Molti hanno definito la sua performance uno spettacolo per gli occhi, con luci e coreografie accattivanti, ma non solo: Rosa Chemical è stato alquanto graffiante nell’interpretazione e nel messaggio, alimentando la discussione innescata dalla deputata Maddalena Morgante di Fratelli D’Italia, alla vigilia della kermesse, quando si dichiarava estremamente preoccupata per il suo voler portare “la rivoluzione fluida sul palco dell’Ariston”.

Uno scenario a cui Rosa Chemical ha saputo replicare con talento, ma anche ironia. “Mando un sorriso, un bacio e una preghiera” le sue parole riportate da Cosmopolitan. E sul palco dell’Ariston Rosa Chemical non ha lasciato spazio alle polemiche, concentrandosi unicamente sull’interpretazione di un pezzo che gli è valso poi un upgrade in classifica, con il settimo posto dopo le prime tre serate.

Rosa Chemical e l’amore libero a Sanremo 2023: giudizi discordanti “ma io non voglio provocare”

Rosa Chemical è stato premiato con una buona classifica provvisoria, ma adesso cerca di compiere un ulteriore salto in avanti per firmare una grande impresa. La sua canzone è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, anche se come inevitabile che sia, alcuni telespettatori non hanno apprezzato lo stile né compreso appieno il contenuto del pezzo. Inevitabile che sia così, d’altronde la platea del Festival di Sanremo è davvero immensa. E a chi gli chiede se con Made in Italy abbia voluto provocare, il cantante torinese risponde sicuro, specificando che “la mia è una canzone sull’amore libero. Non voglio provocare, ma solo lanciare un messaggio contro ogni forma di discriminazione. Diverso non è sbagliato, è solo diverso”. “Non esiste una verità assoluta, e con questa canzone vorrei mettere tutti di fronte ad altre possibilità che io vivo in prima persona”, ha poi ribadito nuovamente Chemical. Così Chemical ha cantato il poliamore, con il sogno di trionfare all’Ariston, anche se a Fanpage ha dichiarato di non essere interessato alla classifica.

