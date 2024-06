Fedez e Rosa Chemical hanno litigato dopo il ‘caso’ del bacio a Sanremo 2023?/ Il rapper: “Da quel giorno…”

Lo scorso anno, forse anche di questi tempi, si parlava con insistenza tra presunti retroscena e annesse ripercussioni sulla stabilità coniugale di un ‘caso’ relativo a Sanremo 2023. Stiamo parlando del bacio in diretta tra Fedez e Rosa Chemical; una circostanza goliardica che aprì scenari e ambiti di discussioni molto ampi e che in diverse occasioni sembrò coinvolgere anche la serenità sentimentale tra il rapper e Chiara Ferragni.

Ad oggi, dopo oltre un anno di distanza, un interrogativo è forse ancora attuale: dopo il ‘caso’ del bacio a Sanremo 2023, Fedez e Rosa Chemical hanno litigato? A quanto pare la risposta può essere estrapolata dal primo ‘faccia a faccia’ tra i due dopo quell’evento. Come riporta BlogTivvu, il rapper e il collega si sono ritrovati a condividere una live su Twitch, entrambi ospiti de Il Rosso. A prendere la parola è stato proprio quest’ultimo che con un gioco di parole ha incalzato Fedez, in maniera ironica, sulla conoscenza con Rosa Chemical.

Rosa Chemical ‘smorza’ la presunta tensione con Fedez dopo il bacio a Sanremo: “Mi piace questa situazione…”

“Se ci conosciamo? La cosa che fa ridere è che io e lui non ci sentiamo da quel giorno lì, da quel periodo… Abbiamo fatto un compleanno insieme”. Questa la ‘confessione’ di Fedez in diretta su Twitch che ha dunque affermato come i rapporti con Rosa Chemical siano in un certo senso, prima della live con Il Rosso, fermi a quel giorno di Sanremo 2023 dove nel bel mezzo della diretta scattò uno scenografico e goliardico bacio tra i due.

Nella conversazione si è inserita anche Greta Menchi che, in maniera velata, si è lasciata andare ad una sorta di frecciatina a Fedez. “Da che giorni? Sarà stato Natale; hanno fatto un compleanno insieme, il 18esimo di Federico. Ma ora non si sentono; aveva da fare, doveva portare il cane”. A questo punto, il rapper ha aggiunto: “C’è stata quell’incomprensione…”, mentre ancora più nello specifico – come racconta BlogTivvu – è andato Rosa Chemical: “Non c’è assolutamente nessun problema, ci mancherebbe. Anzi, mi piace questa situazione un po’ alla ‘C’è posta per te’…”.

