Rosa Chemical bacia anche Mara Venier in diretta tv/ “Voglio bene a Fedez…”

Rosa Chemical l’ha rifatto: dopo il twerk e il bacio sulle labbra a Fedez nella serata della finale del Festival di Sanremo 2023, il cantante, classificatosi ottavo con la sua “Made in Italy”, ha baciato anche Mara Venier. È accaduto a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nel pomeriggio di domenica 12 febbraio 2023, quando il giovane si è presentato per esibirsi per l’ultima volta al teatro “Ariston” con il suo brano e per raccontarsi ai telespettatori e ai giornalisti/opinionisti presenti sul palco.

ROSA CHEMICAL: “BACIO A FEDEZ? NON C’È NULLA DI INCRIMINATO”

Rosa Chemical, subito dopo, ha voluto parlare della sua performance tanto discussa, che, come dicevamo in premessa, ha coinvolto Fedez in un bacio sul palco: “Io e Federico siamo amici – ha esordito il cantante –. Cosa incrimina un bacio tra due persone che si vogliono bene? Io e Fedez a ‘Muschio Selvaggio’ abbiamo parlato nel pomeriggio e lui mi ha detto che sarebbe stato in prima fila in occasione della finalissima. Io gli avevo detto che l’avrei portato sul palco e che avremmo giocato: sono un performer e mi piace lanciare un messaggio d’amore universale, sempre e comunque”. Mara Venier l’ha abbracciato e il pubblico presente all’Ariston gli ha tributato un lungo applauso.

