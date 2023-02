Rosa Chemical e Fedez, bacio a Sanremo 2023 concordato?/ Idea a Muschio Selvaggio, ma ora nega

Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez nella finale del Festival di Sanremo 2023 era concordato? Ai telespettatori della kermesse ligure più attenti, infatti, non è passato inosservato un botta e risposta avuto proprio dai due cantanti durante la puntata di Muschio Selvaggio, in diretta su Rai 2, poche ore prima della serata. “Io sarò seduto in prima fila, vieni a salutarmi mentre canti. Ci possiamo dare anche un bacino, con la lingua”, aveva scherzato il marito di Chiara Ferragni. L’autore di “Made in Italy” aveva accolto la bizzarra proposta. “Ottimo, buono a sapersi, se dici tutto qua, basta”, questa la sua risposta.

Non è dato sapere se Fedez potesse immaginare o meno che Rosa Chemical avrebbe realmente assecondato la sua idea, ma di certo un assist nelle ore precedenti alla diretta c’era stato. I due artisti, tra l’altro, si conoscono da tempo e anche in passato si erano pubblicamente baciati per sostenere la causa LGBT+.

Rosa Chemical e Fedez, bacio a Sanremo 2023 concordato? La verità

A rompere il silenzio, rispondendo alla domanda in merito al fatto che il bacio tra Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo 2023 fosse concordato o meno, è stato il cantante di “Made in Italy” stesso ai microfoni di RTL 102.5 nel corso di una puntata dell’Indignato Speciale, con Enrico Galletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli. “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello. Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato”, ha affermato.

In merito alla reazione di Chiara Ferragni, invece, non ha voluto svelare nulla: “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata”. All’artista non resta che pensare al suo futuro, su cui certamente peserà la performance dell’Ariston. “Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival”, ha concluso.











