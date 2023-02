Rosa Chemical con “Made in Italy”/ Da oggetto di scandalo a nono in classifica: rivelazione?

Rosa Chemical: prima volta a Sanremo 2023

La dodicesima esibizione in scaletta, della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, è stata quella di Rosa Chemical col brano Made in Italy. L’artista, estremamente controverso nelle ultime settimane, è alla sua prima partecipazione al Festival. Almeno in gara. Lo scorso anno infatti, era apparso nella serata delle cover con Tananai. Il brano che porta, Made in Italy, vuole essere colorato e chiassoso.

ROSA CHEMICAL, "MADE IN ITALY” A SANREMO 2023/ Twitter elegge il "re" della serata

Il significato, seppur a primo ascolto non sembra, è profondo. Rosa Chemical vuole essere provocatorio, ma a fin di bene, cantando la libertà di essere non etichettabile. La melodia elettronica raccoglie tutti i moderni stereotipi italiani e il pubblico sembra apprezzare moltissimo. Finita l’esibizione ha confidato ad Amadeus di dedicare il brano a chiunque pensi di essere sbagliato e invece è solo diverso.

TESTO "MADE IN ITALY", CANZONE ROSA CHEMICAL/ Analisi e significato (Sanremo 2023)

Rosa Chemical: nono in classifica

In termini di outfit, Rosa Chemical aveva promesso di stupire. Per la serata ha scelto un outfit firmato Moschino, sopra le righe e che ricordava vagamente Edward Mani di Forbice. Corsetto in pelle nera, cinghie, giacca con spille, make up forte e unghie lunghissime, Rosa Chemical è l’emblema della generazione fluida, con un tocco di glamour rock.

Nella classifica provvisoria della serata si piazza sesto, mentre in quella globale nono. Non dispiace dunque alla sala stampa. La prossima esibizione è prevista per questa sera, giovedì 9 febbraio. Per la terza serata del Festival di Sanremo, ci saranno anche i voti della giuria demoscopica e del pubblico da casa. Quindi, come si sa, la classifica potrebbe subire decise rivoluzioni.

Video: “Made in Italy”, Rosa Chemical a Sanremo 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA