Rosa Chemical: “Il bacio a Fedez? Era…”/ La risposta alla bufera su Sanremo 2023

Rosa Chemical si racconta a Chi magazine: la verità sul bacio con Fedez, nello speciale-Sanremo 2023

Può dirsi uno dei protagonisti indiscussi di Sanremo 2023, Rosa Chemical, che per il suo bacio sanremese con Fedez potrebbe dare inizio alla rottura tra il rapper e Chiara Ferragni. Gira voce che la presunta lite sanremese tra i coniugi vip seguita al bacio di Fedez con Rosa Chemical sia stata ripresa dalle telecamere di Amazon Prime, che seguono la vita e le opere professionali del cantautore rap di Cigno nero e la consorte influencer rapper. Questo, per la realizzazione della seconda stagione della serie a loro dedicata. Il che, una volta concretizzato il progetto con tanto di crisi coniugale al centro del “triangolo sanremese”, potrebbe nominare Rosa Chemical come il “terzo incomodo” tra i Ferragnez.

Sulla scia del chiacchiericcio mediatico legato al bacio omosessuale condiviso con Fedez, dinanzi l’occhio pubblico festivaliero, incluso quello azzurro della moglie del rapper, Rosa Chemical rilascia delle dichiarazioni sulla sua esperienza al Teatro Ariston della gara della canzone italiana. Anche in replica alle critiche, di chi tra i telespettatori contesta “il bacio sanremese”, tacciandolo di essere un gesto dettato dalla finzione nonché una strategia pensata con la produzione Rai per catalizzare l’attenzione del pubblico e fare il pieno di ascolti TV.

E l’occasione é un’intervista esclusiva concessa a Chi magazine, a cui l’artista si racconta senza filtri, anche rispetto al brano ammesso alla gara di Sanremo 2023, Made in Italy. “Il bacio a Fedez, era una performance -chiarisce la sua posizione Rosa Chemical, la cui Made in Italy é tra i brani di Sanremo 2023 a registrare il maggior numero di riproduzioni in ascolto in streaming su Spotify Italia-…ma se tanti ne hanno parlato, allora ho fatto benissimo a darglielo!”.

Rosa Chemical chiarisce il messaggio di Made in Italy

Ma non é tutto. Giunto ottavo, nell’ordine di arrivo finale del Festival di Sanremo 2023 (LDA ci svela la sua scelta), poi, Rosa Chemical tiene a chiarire inoltre il messaggio lanciato a Sanremo 2023, con il suo esempio, in lotta contro i pregiudizi e gli stereotipi dettati dalla società moderna. Perlopiù, in rappresentanza del sesso fluo e la famiglia rainbow, é la sua presa di posizione a suon di note Made in Italy: «Nella canzone dico che ci hanno trasmesso dei valori che non sono sbagliati, non voglio cancellare le tradizioni, ma c’è un nuovo punto di vista. lo, ho fatto benissimo a farlo».

