Rosa Di Grazia, compleanno con ex di Amici ma senza Deddy/ Lui a Roma con Giulia e…

Sembrava fosse nato un grande amore nella scuola di Amici 20, tanto che il momento della separazione in casetta è stato quasi drammatico, tra lacrime e dispiacere. Eppure, una volta finito Amici, di Rosa Di Grazia e Deddy non si è più saputo nulla fino all’annuncio della ballerina della loro rottura. Ancora oggi non si conoscono le motivazioni della fine di questa storia, ciò che tuttavia appare certo è che i due ragazzi non sono rimasti in ottimi rapporti. Lo dimostrano i festeggiamenti fatti per il 21esimo compleanno di Rosa a cui Deddy non ha partecipato. Rosa ha infatti postato su Instagram alcune storie in cui mostra di essere a Roma con alcuni dei ragazzi di Amici. Nel gruppo ci sono Alessandro Cavallo, Martina Miliddi e Raffaele Renda.

Rosa e Deddy a Roma ma non insieme: lei festeggia senza lui

Con loro Rosa Di Grazia ha dunque festeggiato il suo compleanno: nelle storie postate, la ballerina e i tre ragazzi sono a pranzo fuori e, poco dopo, lei stappa una bottiglia di champagne per brindare con loro e festeggiare il suo compleanno. “Reunion del team Cuccarisa”, scherza Rosa, ricordando le sfide di squadra ad Amici. Per un secondo, i fan di Rosa e Deddy hanno però creduto che anche il cantante potesse partecipare ai festeggiamenti. Deddy, come Rosa, ieri era infatti a Roma per i casting di Amici insieme a Giulia Stabile e molti hanno dunque creduto che dopo avrebbe incontrato la Di Grazia e gli altri. Così, però, non è stato. Deddy è rimasto con Giulia, Rosa con gli altri ragazzi di Amici.

