Deddy di Amici racconta il dolore dopo il programma/ “Sono stato male come Sangiovanni”

Deddy, finalista della ventesima edizione di Amici si è sfogato sui social raccontando qualcosa di profondamente diverso rispetto ai suoi colleghi. Il cantante, che ha visto trionfare davanti ai suoi occhi la ballerina Giulia Stabile – oggi professoressa nel programma – ha parlato di come è cambiata la sua vita dopo l’iniziale enfasi, approfittandone per fare a sé stesso gli auguri per il suo ventiduesimo compleanno.

Uno sfogo che i fan non si sarebbero aspettati, ma che è arrivato dopo un lungo periodo di riflessione, in cui l’artista sembrava essersi progressivamente allontanato dal mondo dello spettacolo. “Finisco Amici, successo gigante – scrive Deddy nel post – Però il mondo va a 1000 all’ora e mi accorgo che quello che avevo vissuto mi stava sfuggendo via. Il cantante sembra raccontare la stessa vicenda del collega Sangiovanni, anche lui in difficoltà a gestire il successo. Poi continua: “Ne ero consapevole fin dall’inizio, ma viverlo è un’altra cosa”. Sotto alle foto pubblicate su Instagram piovono i commenti di supporto dei fan, che lo sostengono come hanno fatto sin dall’inizio.

Deddy di Amici, lo sfogo sui social e il cambio nome

La storia di Deddy ad Amici è una storia come tante. Poco tempo fa anche l’artista Sangiovanni si era confidato con i fan raccontando di quanto fosse stato difficile gestire il successo del periodo dopo la scuola. Il cantante, ex fidanzato di Giulia Stabile si era anche aperto parlando di salute mentale e confidando di aver chiesto un aiuto psicologico per gli attacchi di panico, tanto che ha scelto di lasciare per un po’ il mondo della musica in modo tale da ritrovare sé stesso. Altro caso da citare quello di Riki – nome d’arte di Riccardo Marcuzzo – cantante di “Perdo le parole” e “Polaroid” che ha vissuto una fase complicata derivante dalla gestione della improvvisa popolarità. Dopo l’iniziale successo del 2017, il flop e il crollo, che lo ha visto sparire definitivamente dalla scena musicale italiana.

Dopotutto, essere giovani e affrontare un successo così grande è una fortuna ma una potenziale condanna sotto il punto di vista della salute psicologica. Amici offre un mondo di possibilità, eppure gli artisti rischiano di venire sopraffatti da un mondo di alti e bassi che li risucchia in un secondo perdendo la loro identità, tanto che Deddy ha riesumato il suo vero nome. Alla fine del post scrive di aver cercato di ritrovare sè stesso, facendo un percorso che gli ha permesso di ritrovarsi anche come artista. Poi il cambio nome: “È il momento giusto per essere me stesso, senza alias, senza paure, senza filtri. Sono DENNIS, nella vita e nella musica.”











