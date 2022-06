Rosa Di Grazia compra follower e fa ingelosire Deddy?/ “A tutto c’è un limite”

Rosa Di Grazia accusata di comprare follower

Rosa Di Grazia ha partecipato alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina, che ha sempre potuto contare sul sostegno della maestra Lorella Cuccarini, dentro la scuola aveva iniziato una relazione con sul cantante Deddy, al secolo Dennis Rizzi. La loro storia si è conclusa poco dopo la fine del talent show di Canale 5. Nei giorni scorsi l’ex allieve di Amici è finita al centro del gossip: secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la ballerina starebbe comprando i suoi follower su Instagram. L’utente che ha contattato la Marzano ha notato dei repentini aumenti nel numero delle persone Rosa: “Ogni tanto calano i follower e magicamente salgono tipo di 1000/2000”, ha scritto la fonte alla Marzano, che ha prontamente condiviso nelle sue storie Instagram il messaggio. Ma non è tutto.

Rosa Di Grazia vuole far ingelosire Deddy? La replica della ballerina

L’utente che ha scritto a Deianira Marzano ha dichiarato di abitare a Torino e di avere contatti con alcune conoscenze strette di Deddy. Questa persona afferma che Rosa Di Grazia avrebbe avuto una relazione con un amico di Dennis Rizzi solamente per far ingelosire il suo ex fidanzato. Dopo la segnalazione di Deianira Marzano apparsa su Quello che tutti vogliono sapere, Rosa Di Grazia ha rotto il silenzio e ha commentato la vicenda sul profilo Twitter del sito di gossip: “Capisco che è il vostro lavoro e lo rispetto ma a tutto c’è un limite. Soprattutto alle bufale che vengono sparate gratuitamente. Quanta invidia e cattiveria. Mi dispiace per voi. Un caro saluto e un sorriso grande”. A giugno 2021 era stata proprio la ballerina a confermare la fine della sua relazione con Deddy.

