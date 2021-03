Rosa e Linda, figlie Claudia Gerini / Somiglianza impressionante con primogenita!

Rosa e Linda sono le figlie dell’attrice Claudia Gerini: la primogenita è nata dal matrimonio con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli. Appassionata di recitazione fin da piccolissima, Rosa vorrebbe ricalcare le orme della madre nel mondo dello spettacolo. Anche se molto giovane, ha già calcato diverse volte i set nel mondo cinematografico, prendendo parte ad alcuni film, come la pellicola Indovina chi viene a Natale di Fausto Brizzi, dove indossa proprio i panni della figlia del personaggio interpretato da sua mamma Claudia. Inoltre Rosa, oggi ventenne, ha fatto parte del cast del cortometraggio horror intitolato Remember, diretto dal secondo marito della Gerini, Federico Zampaglione.

Tania e Romina, mamma e sorella Claudia Gerini/ "A casa sempre protagonista"

Rosa e Linda, figlie di Clauda Gerini: la seconda nata dal matrimonio con Zampiglione

L’altra figlia di Claudia Gerini si chiama Linda ed è nata dall’amore con il cantautore Federico Zampaglione dei Tiromancino. Il secondo matrimonio di Claudia si è rivelato molto più lungo del primo, dato che è durato undici anni. Linda, tuttavia, non ha mai visto i suoi genitori insieme, dato che si sono separati poco tempo dopo la sua nascita. A prescindere dagli alti e bassi sentimentali dei suoi genitori, i tre sono molti uniti. La Gerini e Zampiglione, infatti, per amore di Linda hanno deciso di mantenere in ogni caso rapporti distesi e cordiali.

