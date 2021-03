Sara Vulinovic, Madre Natura Ciao Darwin Belli contro Brutti/ “Io, bella, ho fatto il tifo per i Brutti”

Torna Sara Vulinovic come Madre Natura per la replica di Ciao Darwin Belli contro Brutti

Sara Vulinovic è la modella di origini croate protagonista della puntata di Ciao Darwin ‘Belli vs Brutti’ in onda questa sera in replica su Canale 5. Lei sarà Madre Natura, ma se dovesse parteggiare per uno dei due team – dice – sceglierebbe quello dei Brutti. Anzi: lo rivela espressamente nella sua intervista del post-registrazione pubblicata su Mediaset Play, dove parla approfonditamente della sua esperienza nel programma al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. “Ho fatto il tifo per i brutti, perché penso mettano più il focus sulle cose di valore”, ammette Sara. In ogni caso, non nega di essere e di sentirsi bella, pur con tutte le insicurezze che sostiene di aver avuto soprattutto durante l’adolescenza. “So di essere bella”, precisa la modella, “quando mi guardo allo specchio mi piaccio, anche se noi donne siamo sempre un po’ critiche”. Prosegue la Vulinovic: “Non dico di essermi mai sentita brutta, però quando ero più giovane – forse in pubertà – certo che avevo i miei dubbi”. E in effetti glielo dicono tutti: Sara piace molto agli uomini, ma giustamente non asseconda tutte le avances. “Non c’è mai stato un uomo che mi ha detto di no. Forse uno occupato… però non vado dietro a uomini occupati”, precisa.

Chi è la modella Sara Vulinovic

Sara Vulinovic vive a Milano da diverso tempo e ormai si è perfettamente integrata. Per dire, il suo piatto preferito è la pizza, e non ha difficoltà a elencare gli ingredienti della pasta ai frutti di mare. “Ho imparato da nonna”, scherza. Nel caso non si fosse capito, Sara Vulinovic non ha problemi nemmeno con la linea: è una di quelle modelle che – pur mangiando tanto (per sua stessa ammissione) – conservano un fisico perfetto. In molti le dicono che somiglia a Sandra Bullock, “l’ottanta per cento” delle persone che incontra glielo fa notare, e per questo non si lamenta. Più scarne le informazioni sulla sua vita privata: dopo la notizia di un flirt nel 2020, non si sa se la modella sia ancora fidanzata (e, se sì, con chi).

