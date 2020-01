Rosa Johnny Deep per i figli Emanuele e Rosalba/ Ricordo del padre (C’è posta per te)

La nuovissima edizione di C’è Posta per te ha inizio in modo davvero speciale: Maria De Filippi chiama in studio il suo primo ospite che è Johnny Depp. L’attore viene accolto da una vera e propria ovazione prima di rispondere alle domande della conduttrice. Finita l’intervista, Maria passa alla storia della quale Depp è protagonista. In studio fa il suo ingresso Rosa, che ha perso suo marito Andrea in seguito ad un incidente sul lavoro. La donna vuole fare una sorpresa ai suoi figli Emanuele e Rosalba, soprattutto chiedere loro scusa. “Vi chiedo scusa perché all’inizio vedevo solo il mio dolore, ora vedo anche il vostro”, dichiara Rosa come prima cosa nella sua lettera per i figli.

Rosa arriva a C’è Posta per te perché da quel gennaio 2019 in cui è arrivata la telefonata che annunciava la morte di suo marito e loro padre lei si è chiusa in se stessa, lasciando i suoi figli da soli. Le scuse di Rosa sono commoventi: “In tutti questi mesi se io vi ho dato il peggio di me voi mi avete dato il meglio.” dichiara, “Dovete stare tranquilli amori di mamma, siete la mia gioia e siete bellissimo e non perché siete figli miei ma perché avete preso il meglio di vostro padre”, scrive nella sua lettera Rosa. La lettera si conclude con il colpo di scena: l’ingresso in studio di Johnny Depp che lascia senza parole Emanuele e totalmente spiazzata Rosalba, che si dice emozionatissima.

