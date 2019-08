Rosa la wedding planner – Il matrimonio del mio migliore amico/ In onda su Canale 5

Rosa la wedding planner – Il matrimonio del mio migliore amico andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 5 agosto, alle ore 16.30. Si tratta di un film per la televisione di genere sentimentale diretto nel 2015 da Michael Karen (Api assassine, Cecilia Ahern – Il ponte delle speranze, Rosa la wedding planner – Cercasi casa disperatamente) ed interpretato da Alexandra Neldel (La cortigiana, Boom boom bang, Die rebellin), protagonista della serie, Janek Rieke (Trial by fire, Il matrimonio del mio ex fidanzato, la serie tv Il Commissario Schumann) e Sandi Schultz (Number 37, Le porte del silenzio, Empire of the sharks). Il film fa parte di una serie televisiva che narra le vicende di Rosa Winter, wedding planner. Questo è il secondo episodio dei 4 totali che compongono la miniserie.

Rosa la wedding planner – Il matrimonio del mio migliore amico, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama di Rosa la wedding planner – Il matrimonio del mio migliore amico. Rosa (Alexandra Neldel) è una stimata wedding planner e insieme alla sua assistente Meral organizza matrimoni di grande successo. La vita privata di Rosa stessa però non può definirsi altrettanto brillante. La donna è un partner molto poco affidabile e gli uomini le sfuggono sempre di mano. Convinta dalla sua stessa sfortuna in amore, Rosa decide di organizzare matrimoni solo per le coppie che si amano davvero, perchè più di una volta si è vista annullare cerimonie all’ultimo momento per l’indecisione di uno dei due sposi o per marce indietro dell’ultimo minuto, rivelazioni, scoperte di tradimenti e quant’altro. Ora però è il suo migliore amico Mark (Janek Rieke) a chiedere a Rosa di organizzare il suo matrimonio. Non si tratta di un incarico semplice, perchè Mark e la sua fidanzata intendono scambiarsi le fedi in una suggestiva località del Sudafrica. Rosa decide quindi di partire e comincia ad organizzare i preparativi per la cerimonia. la sua intenzione è organizzare la cerimonia perfetta e rendere felice il suo migliore amico nel giorno più importante della sua vita, ma ben presto Rosa si rende conto di essere innamorata di Mark stesso e di non essersi mai permessa di confessarsi il suo reale sentimento. La donna decide comunque di mettere da parte i suoi sentimenti per concentrarsi sul lavoro, ma due eventi imprevisti sembrano voler tramare contro di lei: la futura sposa rischia di dover tornare il patria per una proposta di lavoro, mentre Mark confessa a Rosa di condividere i suoi sentimenti.

