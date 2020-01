Rosa Maria e Caterina, moglie e figlia Vincenzo Mollica/ “Soddisfazioni della vita”

Rosa Maria e Caterina sono la moglie e la figlia di Vincenzo Mollica, lo storico giornalista Rai che quest’anno festeggia i 40 anni di carriera e per l’occasione è tra gli ospiti di “Che tempo che fa”, il talk show di successo trasmesso in prima serata su Rai2. Un amore importante quello del cronista e giornalista per la moglie Rosa Maria da cui è nata la figlia Caterina. Mollica ha parlato sempre poco della sua vita privata, ma in occasione di un’intervista rilasciata alla stampa ha dichiarato: “Oltre a mia moglie Rosa Maria e a mia figlia Caterina, ho avuto due grandi soddisfazioni nella vita: sono diventato Vincenzo Paperica, papero protagonista di 13 storie di Topolino; sono stato una domanda orizzontale e anche verticale nei cruciverba della Settimana enigmistica”.

Vincenzo Mollica, moglie, figlia e malattia

Oltre al successo professionale, Vincenzo Mollica è anche un uomo realizzato nella vita privata. Sposato con Rosa Maria da tantissimi anni, il cronista ha anche una figlia di nome Caterina. Con loro ha condiviso e continua a farlo buona parte del suo tempo, anche se ultimamente il giornalista ha dovuto fare i conti con una terribile malattia. Per fortuna a stargli accanto anche in questo momento così complicato i suoi due pilastri: Rosa Maria e Caterina. “Più spesso non vedo un tubo, ma continuo a coltivare la speranza. Andrea Camilleri mi ha spronato a non abbattermi, a sviluppare gli altri sensi” ha detto parlando della malattia, escludendo a priori di soffrire o aver mai sofferto di depressione: “ignoro cosa sia. Mi sostengono due pilastri: la famiglia e il lavoro. Nella vita non ho altro”.

