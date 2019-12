Rosa Perrotta/ Attacco a Mughini: “Affermazioni pesanti!” (Non è la D’Urso)

Si parla di sessismo nella nuova puntata di Live non è la D’Urso che annovera tra i suoi ospiti per il primo match Rosa Perrotta. L’ex tronista di Uomini e Donne si sente in dovere di puntualizzare con Giampiero Mughini dopo alcune dichiarazioni a suo dire forti su Alba Parietti. “Se lei si fosse limitato ad esprimere la sua superiorità che può essere culturale, esordisce la Perrotta – di informazione, se lei si fosse limitato a dire di essere un conoscitore dell’argomento rispetto alla signora Parietti nulla questio, perché ci sta che una donna si possa paragonare su ogni argomento e da ogni punto di vista con un uomo con armi alla pari, nessuno avrebbe obiettato nulla, avremmo tutti lasciato correre.”

Rosa Perrotta contro Mughini: “Affermazioni gravi!”

Rosa prosegue poi con determinazione “Il problema sussiste nel momento in cui lei fa un’affermazione a mio parere molto pesante – dice a Mughini – e cioè che mettendo lei e la Parietti sulla bilancia avremmo da una parte un uomo che ha scritto 30 libri e dall’altro una bella donna che chiacchiera. Questa è molto grave come frase!” conclude, lasciando la parola a Mughini che cerca però di smentire le sue accuse.

