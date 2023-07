Rosa Perrotta è incinta del terzo figlio?/ Il figlio Ethan le tocca il pancino, lei chiarisce in un video

Rosa Perrotta in dolce attesa? Il figlio la stuzzica, lei chiarisce

Rosa Perrotta è in dolce attesa? L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felicemente sposata con Pietro Tartaglione – che fu la sua scelta nel programma – è mamma di due bambini, Ethan e Achille. Un video postato su Instagram ha per un attimo portato a credere che Rosa potesse essere in attesa del terzo figlio. Nelle simpatiche immagini pubblicate in una story su Instagram, è il maggiore dei suoi figli, Ethan, a stuzzicarla, facendole proprio la fatidica domanda.

Il bambino le tocca il pancino, chiedendole: “Ma c’è Achille qui?” Achille è il nome del fratellino minore, dunque con la domanda il bambino ha voluto chiederle se ci fosse un altro bimbo nella pancia. Una domanda che ha spiazzato Rosa, che tra la sorpresa e il divertimento ha poi risposto al figlio.

Rosa Perrotta, nessuna terza gravidanza all’orizzonte

“No, non c’è Achille! Sono solo i carboidrati amore!” è stata la risposta con la quale Rosa Perrotta ha dunque smentito la possibile terza gravidanza. Ricordiamo che il primogenito Domenico Ethan è nato il 25 luglio del 2019, mentre Mario Achille il 10 novembre del 2021. In questi giorni l’intera famiglia sta trascorrendo una vacanza al mare, durante la quale Rosa regala ai tanti follower momenti anche divertenti che riguardano i suoi bambini. Proprio in uno di questi video Ethan ha posto alla mamma la simpatica domanda sulla gravidanza, che l’ex tronista è stata costretta a smentire immediatamente prima che iniziassero a diffondersi i gossip su un presunto terzo bebè in arrivo.

