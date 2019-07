Rosa Perrotta e Pietro “Conserveremo le staminali di nostro figlio”/ Novità sul parto

Ormai è il parto più atteso dell’anno: il bambino di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, infatti, continua a non voler lasciare la pancia della sua mamma. Giorno dopo giorno, i fan dell’ex tronista di Uomini e Donne chiedono novità sul parto e quando questo sia previsto. La Perrotta non ha risposta in merito e, come loro, attende l’arrivo del piccolo Domenico assieme a Pietro Tartaglione. Non mancano però aggiornamenti da parte di Rosa. È proprio nelle ultime ore che l’ex tronista ha comunicato un’importante decisione presa sul bambino: “Ragazzi ecco il Kit per la conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale che arriva direttamente a casa, dopo aver completato l’adesione al servizio (è semplicissimo!)”, dichiara la Perrotta, mostrando il macchinario in questione.

Rosa Perrotta, l’ultimo gesto scatena polemiche

Rosa Perrotta, nel suo post su Instagram, spiega: “Io e Pietro abbiamo deciso di conservare le staminali di nostro figlio con Sorgente, società leader in Europa, perché le staminali cordonali oggi sono utili per il trattamento di ben 84 patologie, riconosciute dal Ministero della Salute. Il parto è un’occasione unica per mettere al sicuro un patrimonio biologico importantissimo!” Una decisione che trova d’accordo i suoi follower, che ne sottolineano come lei l’importanza. Eppure, c’è chi tiene a sottolineare che: “Non è così facile come sembra… intanto si deve rinunciare al contatto pelle a pelle con cordone per la conservazione.. cosa importantissima.. poi ci sono un sacco di clausule che non è nemmeno detto che in un ipotetico futuro o necessità si possono effettivamente usare…Queste cose delicate fatevele dire dai medici… non dai post di Instagram per lavoro!”





