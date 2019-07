Rosa Perrotta, quando partorisce?/ L’ex di Uomini e Donne allarma: “Non lo so!”

Quando nasce il bebé di Rosa Perrotta? Sono molti a chiederselo, tanto che l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di farci un post. Su Instagram, la futura mamma e futura moglie di Pietro Tartaglione, ha postato una sua nuova foto col pancione con la didascalia “Ciao Rosa, tra quanto… NON LO SO!” La Perrotta imita la domanda che in molti le stanno ponendo, soprattutto nelle ultimissime settimane, e risponde con una certa stizza, sottolineando di non conoscere, chiaramente, la data in cui il suo bebè verrà alla luce. Un’affermazione che ha allarmato qualcuno dei suoi fan ma che ha soprattutto scatenato delle polemiche. Ma non è la prima volta che l’ex tronista si trova a dover fare un post sulla sua gravidanza. Sono stati mesi spesso per lei caratterizzati dalle critiche. C’è chi l’ha accusata di vestirsi in modo addirittura “indecente” per una futura mamma, chi ancora l’ha criticata per la sovraesposizione della sua gravidanza.

ROSA PERROTTA ANCORA NEL MIRINO DELLE CRITICHE

E le critiche non si arrestano qui. Ancora oggi c’è chi fa del sarcasmo sulla sua gravidanza: “Non ne possiamo più sei incinta da 3 anni!”; o ancora “Sta aspettando la prossima stagione di domenica live così esce fuori in diretta”; e ancora c’è chi scrive “Se non vuoi che te lo chiedono smettila di pubblicare ogni secondo della tua pancia come ti abbiamo sopportato noi nove mesi sopporta tu ora”. Insomma, Rosa Perrotta continua ad essere bersagliata dalle critiche, allo stesso tempo non mancano i complimenti e la trepida attesa dei fan: “Sei una mamma bellissima, stiamo aspettando tutti l’arrivo del piccolo Domenico“, questo il nome scelto infatti per il bambino che, come specificato dalla Perrotta nelle ultime stories pubblicate su Instagram, non ha alcuna intenzione di uscire.





