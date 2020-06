Rosa Perrotta/ Sfila senza slip a Ciao Darwin 7? Il vedo non vedo…

Chi è la bella mora che indossa l’abito lungo con uno spacco vertiginoso tanto da mostrare il fianco che sembra quasi nudo? E’ Rosa Perrotta, la bella ex tronista di Uomini e donne, colei che si è lasciata conquistare da Pietro Tartaglione, il conterraneo con il quale ha costruito la sua bella famiglia con il piccolo Dodo. A Ciao Darwin 7 la morettina di Mandino di Pagani, un piccolo paese in provincia di Salerno, ha sfilato in abito da sera mostrando le sue doti tra lunghe game e seno prosperoso, e facendo impazzire il pubblico presente in studio e quello a casa. Lei stessa, riguardo a quell’esperienza qualche tempo dopo disse: “Una bella esperienza. Ho fatto ciò che faccio da anni. L’unica differenza stava nel fatto che, quella volta, a guardarmi c’era l’Italia intera. Si sono complimentati in tantissimi e il riscontro sui social è stato fortissimo. Devo dire che ho adorato il mio abito”. Ha fatto i suoi complimenti anche alla coppia al timone del programma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti rivelando che il primo è davvero alla mano mentre il secondo “è simpaticissimo, anche a telecamere spente”.

ROSA PERROTTA SFILA A CIAO DARWIN 7 E CON PIETRO TARTAGLIONE..

Ma chi è Rosa Perrotta? Chi la segue ormai la conosce bene visto che la tronista, prima di arrivare a Uomini e donne, è stata in tv anche a Veline e poi proprio a Ciao Darwin. Inutile dire che l’esperienza nel salotto di Maria De Filippi le ha cambiato la vita non solo nel lavoro, permettendole di diventare influencer e vivere di questo, ma anche nella vita privata visto che ha trovato l’amore con Pietro Tartaglione, l’uomo che gli ha regalato anche un figlio, il piccolo Dodo. I tre sono felici e ogni giorno regalano ai fan una serie di divertenti video non solo nelle storie su Instagram ma anche su Tik Tok dove adesso sono davvero dei campioni di like. Quando decideranno di allargare la famiglia e regalare una sorella al loro primo figlio.



