Rosa Serrapiglia, madre di Francesco Merola/ “La regina di casa Merola”

Rosa Serrapiglia, chi è la madre di Francesco Merola

Francesco Merola, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è il terzo figlio di Mario Merola e Rosa Serrapiglia. Nata il 3 gennaio 1936, Rosa ha sposato Mario Merola il 6 aprile del 1964, dopo 13 anni di fidanzamento. La coppia ha avuto tre figli: Michele Roberto, Loredana e Francesco. Alla morte prematura della cognata Enza Serrapiglia, a causa del cancro, Mario e Rosa hanno accolta a casa loro i suoi tre figli. Ospite di Mara Venier a Domenica In, Francesco Merola ha parlato dei suoi genitori: “Mio padre giocava tanto e perdeva, ma era il suo unico vizio. Per il resto, non ha mai tradito mia madre, ha sempre amato tutti noi figli ed era una persona molto buona”. E ha aggiunto: “Mia madre continua a vivere nella stessa casa, a Napoli, con i suoi ricordi. Non vuole fare nient’altro che guardare i suoi film”.

Rosa Serrapiglia: il matrimonio con Mario Merola

Rosa Serrapiglia, 86 anni, è rimasta vedova il 12 novembre 2006. Il marito Mario Merola era ricoverato da qualche giorno all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per un’insufficienza cardio-respiratoria all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Francesco Merola è molto legato alla madre Rosa a cui dedica molti post su Instagram. “Se potessi fermerei il tempo, buon compleanno cara mamma”, ha scritto in occasione dell’83esimo compleanno della madre. Lo scorso 3 gennaio ha scritto: “Un anno difficile cara mamma forza non mollare mai sei forte sei sempre la regina di casa Merola, oggi è il tuo giorno e noi saremo tutti intorno a te, auguri MAMMA…. Buon compleanno”. Uno degli ultimi post è una foto della madre Rosa affacciata al balcone di casa sua a Napoli.

