Rosalba Rotondo/ Commendatore per la “totale dedizione alla formazione delle giovani”

Rosalba Rotondo è tra i protagonisti di Nuovi Eroi, il programma di Rai3 che racconta gli eroi del nostro tempo, ossia cittadini insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di storie a volte salite alla ribalta della cronaca ed altre volte no. Tra queste c’è anche la storia della Preside dell’Istituto comprensivo di Scampia Ilaria Alpi considerata un esempio di coraggio per tutti e premiata “per la sua totale dedizione alla formazione delle giovani generazioni all’insegna della tutela del diritto allo studio e della piena inclusione delle minoranze”.

La Rotondo nel corso degli anni si è impegnata assiduamente in progetti per l’alfabetizzazione e inclusione degli allievi di etnia Rom in prospettiva interculturale. Non solo, si è anche impegnata alla lotta alla dispersione scolastica portando avanti anche progetti per il diritto allo studio di tutti. Il titolo di Commendatore all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per Rosalba Rotondo è solo uno dei 32 assegnati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come si legge nella nota del Quirinale: “cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l’impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità, per le attività in favore della coesione sociale, dell’integrazione, della ricerca e della tutela dell’ambiente”.

Rosalba Rotondo “eroe” di inclusione sociale

Rosalba Rotondo, Preside dell’Istituto comprensivo di Scampia Ilaria Alpi, è uno dei Nuovi Eroi per il suo impegno costante in un territorio difficile. Come si legge nella nota del Quirinale: “in un territorio difficile, Rotondo è in prima linea nel contrasto alla devianza giovanile e nella fattiva costruzione di un percorso di reale inclusione sociale. La scuola è conosciuta per la sua esperienza di piani etno-didattici ed educativi per gli studenti Rom. È stata anche riconosciuta dalla Comunità europea e dal Consiglio d’Europa quale sede di una ‘Legal Clinic JustRom’, servizio legale volto a tutelare la popolazione Rom, ed in particolare le donne, in un’ottica di antidiscriminazione razziale”.

Sergio Mattarella l’ha premiata col titolo di Commendatore per il suo ruolo attivo nel proteggere le minoranze. Come si legge ancora nella nota: “in occasione dello sgombero del campo Rom di Giugliano del maggio 2019, la Preside Rotondo ha dato un importante contributo per garantire il diritto all’istruzione di cento tra bambini e ragazzi Rom che erano stati sgomberati dal campo”. La donna, continua la nota “è nota a Scampia e a Napoli per la sua capacità e determinazione nel difendere e rivendicare i diritti di cittadinanza della gioventù anche contro la devianza, la criminalità organizzata, la miseria. Sda insegnante, si aggiunse alla famiglia di Ciro, il tifoso rimasto ucciso prima di una partita di calcio cinque anni fa. Manifestò attraversando il suo quartiere a favore di Maurizio Estate, il 17enne ucciso per aver difeso il padre durante un tentativo di rapina”.



