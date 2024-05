Amici 2024: pagelle puntata finale/ Sarah vincitrice sottotono, Holden e Mida sottovalutati, Marisol brilla

Con la puntata finale di Amici 2024 va in onda l’attesa sfida tra i sei talenti finalisti, dove la fa da padrona la sfida “en rose” con Sarah Toscano e Marisol, vincitrici rispettivamente dei circuiti di canto e ballo. E non possono mancare le nostre pagelle de Il sussidiario.net sulle esibizioni dei finalisti, Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin oltre alla quota rosa delle due vincitrici.

Amici 2024: La finale ha inizio dal canto

Sarah Toscano: dà il via alla sfida finale con l’esibizione del singolo Sexy magica primo classificato tra i quarti brani lanciati ad Amici 2024. Una sarah Toscano sognante e luminosa come il suo outfit sgargiante anche se vocalmente emozionata e non al massimo del suo potenziale. Vince la competizione di canto, superando nella sfida i competitor Mida, Holden e Petit. “Mi ispiro al mondo internazionale, come a Dua Lipa” , dichiara da ormai vincitore di canto Sarah Toscano. Sfida nella finalissima en rose, Marisol Castellanos. E nella performance più rappresentativa contro il vincitore di ballo Marisol, sulle note della cover Splendido splendente, Sarah Toscano si conferma sottotono con una performance non proprio impeccabile dal vivo. Non é la migliore ad Amici 2024, ma é pur sempre “Sarah con la h” come ama definirsi ispirandosi alle leggende d’oltreoceano. Sarah Toscano vince il montepremi di categoria canto di 50mila euro e l’invito all’evento di Future hits live del 31 maggio 2024. Ma non é tutto. Sarah Toscano batte la prima classificata di ballo Marisol in finalissima e si aggiudica il montepremi di 150mila euro come vincitrice assoluta di Amici 2024. Voto: di Sarah Toscano va premiato il coraggio di osare e spaziare nei vari generi di musica, nonostante i limiti di intonazione nel canto: 6 e mezzo.

Petit: é il secondo ad esibirsi dopo Sarah, schierando il singolo urban Mammamí: anche se é palese che non canti totally live é indubbio che il pezzo sia catchy anche se destinato, forse, a non avere un successo duraturo nel tempo. Petit conquista il gettone di presenza alla finalissima di canto di Amici 2024 contro Sarah, occasione in cui emoziona con una performance sulle note del suo singolo Tornerai. Indubbiamente tra le sue canzoni è quella più convincente come testo. Canta la cover di O’Sarracin sempre ispirato a Napoli, ma é eliminato. Petit vince il premio Tim di Amici 2024 per la comunicazione del valore di 40mila euro. Voto: 7.

Holden: nella performance più rappresentativa presenta il suo pezzo Randagi, e al cospetto dei giornalisti incanta per il testo della sua canzone: I giornalisti gli chiedono il bis delle sue produzioni. Insieme a Mida raggiunge la certificazione di disco d’oro per le vendite dei singoli Dimmi che con é un addio e Nuvola. Holden è l’unico talento a vestire l’uniforme di cantautore. Eppure é il secondo eliminato dopo Mida, fuori dai giochi. Ma la critica vuole premiarlo conferendogli il Premio delle radio Amici 2024, votato dagli ascoltatori, come annuncia la speaker Federica Gentili di RTL.102.5. Voto: 10.

Mida: presenta il quarto singolo Que Pasa, che rappresenta la svolta latin-pop nella sua produzione discografica. É la voce in generale più influente su Spotify Italia. Tuttavia Mida é il primo eliminato del girone canto della finale di Amici 2024, ma esce con la promessa di imporsi come un artista di livello internazionale. Mida detiene il record del più alto numero di ascoltatori mensili su Spotify Italia e ottiene l’unico disco di platino certificato FIMI/GFK ad Amici 2024 con il singolo Rossofuoco. Non riceve alcun premio. Voto: é un vincitore mancato nonché il finalista più sottovalutato in finale; all’italo venezuelano di Milano va un 10 e lode!

Dustin Taylor: dà inizio alle danze esibendosi sulle note di Beautiful things, dove sfodera il suo movimento plastico da ballerino professionista ormai avviato. L’australiano é però eliminato dal circuito ballo della finale di Amici 2024, al confronto contro Marisol e dopo una performance tecnicamente impeccabile sulle note di Iron. A lui va il premio Oreo di Amicic 2024 del valore di 30mila euro. Voto: 8.

Marisol Castellanos: nonostante il problema fisico del ginocchio che accusa da tempo, non si dà per vinta dando battaglia. Dinamica può dirsi la sua choreo eseguita sulle note di Though lover e il movimento cresce in espressività da Freedom al passo ammaliante di una ginnasta, alla metamorfosi di una ballerina professionista, sulle note di Britney Spears in I’m a slave for you. Marisol vince la categoria ballo di Amici 2024 e il montepremi del valore di 50mila euro, in più una borsa di studio per la formazione di ballerina a New York. E poi ancora Marisol si aggiudica il premio Tim Amici 2024 della critica del valore di 50mila euro insieme al premio Marlú del valore di 7mila euro, assegnato a tutti i finalisti di Amici 2024 indistintamente. Voto: brilla la stella nascente, 9.











