Sarah Toscano, vincitore Amici 2024: premiato il modello “Angelina Mango”/ Sexy Magica, la rivincita di Lele

Nessuno fino a qualche settimana fa avrebbe mai pensato che Sarah Toscano poteva trasformasi da ‘quarta scelta’ tra i cantanti in gara ad Amici 2024 a vincitore dell’edizione 23. Ebbene sì arriva come un fulmine a ciel sereno il verdetto nella notte del 19 Maggio 2024, dove il “brutto anatroccolo” ha battuto una Marisol in versione ballerina professionale. Se se ben analizziamo le ultime settimane forse il risultato della finale sembra avere un senso e un percorso di maturazione che ha premiato la capacità di reagire alle critiche e di maturare di Sarah Toscano.

Amici 2024: pagelle puntata finale/ Sarah vincitrice sottotono, Holden e Mida sottovalutati, Marisol brilla

Ballottaggi su ballottaggi nei serali di Amici 2024 ha saputo ribaltare verdetti già scritti dimostrando di avere tenacia ma anche di saper imparare delle situazioni e della critiche. La vera svolta è stata l’esplosione sulle varie piattaforme dell’inedito Sexy Magica che le ha consentito di riscrivere la sua cavalcata la titolo di vincitore canto e finale del talent show. Che Mida avesse poche possibilità di imporsi nella finale di Amici 2024 era abbastanza consolidato, tutte le classifiche di apprezzamento da parte dei fan del talent lo ponevano all’ultimo posto e questo ha concretamente abbassato la sua possibilità di ambire al titolo. Il vero capolavoro li ha fatto l’ultima settimana Sarah Toscano che senza troppi indugi ha strappato consensi a Petit e Holden risultando la più apprezzata dal pubblico.

SARAH TOSCANO È LA VINCITRICE DI AMICI 2024/ Maria De Filippi svela: "Al primo incontro ai casting…"

Sarah Toscano, una acerba “Angelina Mango” cerca spazio nel panorama musicale italiano dopo Amici 2024: ecco cosa le serve per provare a “emulare” la scalata del suo precedessore

In tutto il nostro ragionamento fino ad ora snocciolato non tiene conto di un aspetto fondamentale che va messo in risalto: Sarah Toscano ha solo 18 anni. Un palco come Amici può giocare brutti scherzi e crediamo che ad una ragazza così giovane, specialmente dopo essere arrivata in finale dopo un cammino in salita, commettere errori ed imprecisioni durante le esibizioni sia da tenerne conto. Infatti se dovessimo analizzare le sue performance dell’ultimo serale di Amici 2024 non faremmo altro che mettere in cattiva luce Sarah Toscano facendo passare il suo talento in secondo piano.

Marisol e Petit, si lasciano dopo la finale di Amici 2024?/ La ballerina dovrà volare a Miami...

Un talento grezzo quello di Sarah Toscano, va chiarito subito, ma stasera a vincere Amici 2024 è un potenziale progetto su di lei più che l’attuale livello mostrato della cantante in queste serate. A notarlo è stata anche la stampa presente in studio dove un giornalista ha sottolineato come da oggi debba continuare a studiare canto per coltivare una voce interessante ma sicuramente acerba. Sicuramente è stata furba a puntare tutto sull’interpretazione e sulla performance, con una mimica che ricorda fortemente Angelina Mango, per compensare il gap di maturità artistica rispetto i suoi diretti concorrenti come Petit e Holden.

Insomma Sarah Toscano da vincitore di Amici 2024 ora deve sperare, per non diventare una meteora da ‘una estate e via’, deve finire nelle mani di un buon producer e manager che ne sappiano gestire il talento ma specialmente gestire ed attendere la maturazione artistica della ragazza perchè attualmente lanciarla, come fatto con Angelina Mango, a un Sanremo 2025 sarebbe una scelta sicuramente avventata che rischierebbe di bruciarla.

Merita una menzione particolare la hit Sexy Magica che vede tra gli autori Lele (Raffaele Esposito ex concorrente dell’edizione 16) che con stasera, grazie a Sarah Toscano vincitrice di Amici 2024, riesce a prendersi una piccola rivincita lasciando il segno nel programma, tentativo che gli era fallito anni fa quando fu eliminato in finale dal talento di Elodie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA