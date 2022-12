Rosalinda Cananvò, la relazione con Gabriel Garko/ “Interpretavo un personaggio”

Rosalinda Cannavò: la relazione con Gabriel Garko

Rosalinda Cannavò sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 20 dicembre, di Oggi è un altro giorno. L’attrice siciliana ha debuttato Nel 2012 debutta sul piccolo schermo, con lo pseudonimo di Adua del Vesco, nella terza stagione della fiction “L’onore e il rispetto” al fianco di Gabriel Garko. In quegli anni recita spesso al fianco dell’attore, con cui si fidanza. Il 25 settembre 2020, Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 5 facendo coming out e dichiarando che la sua storia con l’attrice era stata costruita a tavolino. “La mia famiglia e il mio ex fidanzato sapevano fosse tutto finto. Dovevo stare molto attenta. In quegli anni non ho vissuto, mi sono lasciata vivere. Interpretavo un personaggio che mi era stato dato”, ha detto l’attrice a Verissimo, nel 2021.

Rosalinda Cannavò, la malattia/ "L'anoressia? Oggi sono felice senza di te"

La verità su Gabriel Garko e Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò, che proprio dentro la casa del GF Vip ha deciso di abbandonare il suo nome d’arte, ha aggiunto: “Quando Gabriel Garko è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e ha raccontato tutta la verità, mi sono sentita libera: è stato il regalo più bello che mi potesse fare Mi sono tolta dei macigni enormi che mi portavo dentro da anni e oggi sono felice”. Anche la beauty-coach delle star, Brigitte Valesch, interrogata dal pm nell’indagine su Alberto Tarallo, patron della Ares, aveva confermato la relazione finta tra i due attori: “Era tutta una messa in scena adottata da Alberto Tarallo per scopi promozionali”, si legge nelle carte, come ha riportato il Messaggero. Dopo il Grande Fratello Vip 5, in cui Rosalinda ha conosciuto Andrea Zenga, Gabriel Garko ha dato la sua benedizione alla coppia: ò’attore ha condiviso una stories su Instagram con uno scatto che lo ritrae insieme ai due gieffini, felici e sorridenti. “Da amico, vi auguro tutto il meglio” ha scritto Garko.

LEGGI ANCHE:

Andrea Zenga, fidanzato Rosalinda Cannavò/ L'amore nato al GF Vip: "sempre insieme"GABRIEL GARKO, INFORTUNI E DEDICA PADRE MORTO/ Le sorelle: "Dopo quella dedica..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA