Rosalinda Cannavò attacca Dayane Mello/ “Mi hai umiliata…” (Grande Fratello Vip)

Le ultime settimane prima della finale del Grande Fratello Vip per Adua Del Vesco (oggi ormai Rosalinda Cannavò) sono state particolarmente movimentate. Alla consapevolezza per la fine dell’amore per Giuliano Condorelli, il giovane al quale è stata legata per 10 anni, è seguita l’esplosione della passione con Andrea Zenga ma anche la crisi nell’amicizia con Dayane Mello. Un tripudio di emozioni che ha messo a dura prova la giovane attrice, ormai pronta ad un nuovo capito della sua vita. Se, infatti, con l’ex fidanzato dal quale è stata diffidata la situazione è destinata ad essere chiarita a telecamere spente, con l’amica Dayane, con la quale ha trascorso gli ultimi cinque mesi di vita, ha voluto trovare un punto di incontro dopo alcuni giorni di reciproco silenzio.

Approfittando di un momento di solitudine, Rosalinda Cannavò ha aperto il suo cuore e si è confrontata con la modella brasiliana dicendole tutto ciò che pensa e cercando un chiarimento dopo le tante lacrime versate. L’attrice ha confidato all’amica di stare vivendo un bel momento aggiungendo: “Ma potrebbe essere più bello con te”. Le due donne hanno reciprocamente ammesso di essere state molto male e di aver detto tante cattiverie l’una sull’altra. “Mi hai umiliata, derisa davanti a tutti”, ha rimproverato Rosalinda Cannavò a Dayane. “Mi hai fatto il verso, mi hai preso per il cul*, è stato molto brutto per me non per il gioco ma per il bene che ti voglio”, ha proseguito la Del Vesco.

Rosalinda Cannavò ed il chiarimento con l’amica Dayane Mello

Dopo un chiarimento intenso e sincero, Rosalinda Cannavò ha rinnovato a Dayane Mello la sua costante presenza anche in futuro: “Io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco, io faccio il mio ma fuori di qua ci sono. Tutto quello che ti ho promesso io lo mantengo”, ha aggiunto. Adua le ha quindi chiesto di fidarsi di lei scusandosi per aver preferito Samantha De Grenet come custode delle sue ultime confidenze. La giovane ha ammesso di tenere molto al giudizio dell’amica Dayane definendola “una persona importante, fondamentale” ma proprio il suo sguardo giudicante avrebbe messo un freno al loro rapporto. “Da lì in poi non mi sono sentita a mio agio nel raccontarti l’evoluzione di questa cosa”, ha proseguito Adua, “ma questo non significa che non sia importante per me, semplicemente in quel momento vivevo anche io una situazione difficile e sono andata da Samantha che non mi ha giudicata nè aggredita”. Per la giovane attrice la Mello rappresenta un punto fondamentale al punto da averla definita molto più di una semplice amica: “Ti reputo una sorella […] e al di là di questo gioco io ti voglio infinitamente bene”. Rosalinda Cannavò è quindi scoppiata in lacrime ribadendo la sua presenza costante ma ha ammesso al tempo stesso di essere molto dispiaciuta di essere stata presa così tanto in giro da una persona che reputava amica: “Se mi hai visto giù in questi giorni era solo per te”, ha chiosato.



