Rosalinda Cannavò eliminata?/ Scuse a Dayane e poi rilancia: “Fuori spiegazioni a nessuno!”

Rosalinda Cannavò eliminata al Grande Fratello vip 2020?

Rosalinda Cannavò rischia davvero di uscire dalla casa del Grande Fratello vip 2020 questa sera. Il promo della finalissima ha annunciato già una doppia eliminazione e questo significa che salvarsi contro Stefania Orlando non significa arrivare in finale con certezza e allora come cavarsela dopo tutto quello che è successo? Ancora una volta il pomo della discordia sarà proprio quello che è successo con Dayane Mello. La brasiliana ha ammesso un non precisato sentimento per lei, un amore che non è sbocciato, e che, a quanto pare, non era ricambiato visto che lei ha poi ripiegato su Andrea Zenga, risultato? Una lite senza precedenti che ha portato la brasiliana a tradire la sua amica e, alla fine, a nominarla mandandola allo scontro con Stefania Orlando, come andrà a finire questo scontro?

Dopo lo scontro con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò pensa al post Grande Fratello vip 2020

Quello che sappiamo di Rosalinda Cannavò è che al Grande Fratello Vip 2020 è andato in scena uno scontro proprio con Dayane Mello perché alla fine la bella attrice ha capito che forse l’atteggiamento della sua amica è legato al suo volere andare avanti nel gioco colpendo con le armi a sua disposizione. Le due hanno parlato, si sono un po’ chiarite e la siciliana si è pure scusata per la sua reazione un po’ esagerata ma alla fine ha iniziato a pensare anche a quello che succederà fuori dalla casa quando finirà il programma. In particolare, senza fare nomi per ovvi motivi, Rosalinda Cannavò ha rivelato che una volta che tornerà a casa non vorrà dare spiegazioni a nessuno per tutto quello che ha fatto e vissuto in casa partendo proprio da Giuliano Condorelli, ormai ufficialmente il suo ex, e finendo ai suoi genitori. Ma sarà davvero in grado di portare avanti le sue idee?



