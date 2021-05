Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming/ Sbotta sui social: “Tanta cattiveria ma..”

Rosalinda Cannavò continua ad essere vittima di bodyshaming sui social. Nonostante la storia raccontata al Grande Fratello sulla sua vita e l’anoressia che ha dovuto combattere, sembra che le cattiverie sui social continuino a non mancare e ogni volta che indossa un abito o sfoggia il suo fisico durante le sue sessioni di allenamento, le critiche non mancano. La stessa Dayane Mello le aveva consigliato all’epoca di ricorrere ad un ritocchino estetico per i suoi fianchi, consiglio rimandato al mittente così come le critiche social che la bella Rosalinda Cannavò ha deciso di liquidare con una lettera che mette al bando critiche e dubbi sul fatto che lei “non è un corpo e molto altro” e non ha intenzione di lasciarsi abbattere dalla cattiveria che serpeggia sui social.

Andrea Zenga "La mia famiglia pazza di Rosalinda Cannavò"/ "Temptation? Sarei geloso"

Rosalinda Cannavò vittima di bodyshaming risponde a tono agli hters

Rosalinda Cannavò ha “denunciato” di aver ricevuto bodyshaming per il suo attuale aspetto fisico e così ha deciso di pubblicare un lungo sfogo in difesa sua e di tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione: “Ormai gli attacchi sul mio fisico non sono più cazzotti in pieno volto, ma una consapevolezza di quanto “sono più di un solo corpo”.So che la mia testa vale molto molto di più in confronto a cattiverie gratuite che voi, cari leoni da tastiera, mi fate giornalmente”. Il suo messaggio si rivolge poi a coloro che le scrivono in privato e che la offendono estendendo poi le loro parole anche a chi le sta accanto: “Ps: messaggio dedicato a tutti voi che che continuate a scrivere messaggi privati, commenti spiacevoli a me e alle persone a me vicine. Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”. Questo basterà per metterci fine?

LEGGI ANCHE:

ROSALINDA CELENTANO E TINNA HOFFMANN/ Che rivincita! Sfilza di 10, "papà dice che.."Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman/ Favorite al ripescaggio a Ballando con le stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA