Rosalinda Celentano chiude il profilo Instagram/ “Per motivi personali ho deciso…”

Pochi giorni fa, nel corso della prima puntata della nuova edizione di Ballando con le stelle 2020, ha fatto il suo esordio anche Rosalinda Celentano. Dopo la positività al Covid di Samuel Peron, che avrebbe dovuto accompagnarla in questa avventura, è stata una donna ad affiancarla e la loro performance ha lasciato di stucco tutti i giudici. Un ottimo inizio per la figlia di Adriano Celentano, che ha ottenuto un ottimo riscontro anche nel pubblico a casa. Oggi però stupisce una sua decisione: Rosalinda ha infatti deciso di chiudere il suo profilo Instagram. “Per motivi personali chiudo il mio profilo Instagram autentico” ha annunciato l’attrice senza, tuttavia, spiegare altro. E infatti, è già impossibile visualizzare il profilo e il messaggio.

Rosalinda Celentano e la polemica a Ballando con le stelle

Non sono chiari i motivi che hanno portato Rosalinda Celentano a prendere questa decisione. Intanto sabato scorso, in diretta a Ballando con le stelle, ha voluto mettere a tacere sul nascere le possibili critiche per l’aver ballato con una donna. “Ballo con una donna, è una polemica gratuita. Vogliono sempre mettere una targa, un numero, quello è omosessuale, quello è… – ha spiegato l’attrice dopo la sua esibizione in diretta – È una cosa che mi ha sempre fatto orrore. L’amore e l’arte non hanno un sesso. Sin da piccola avrei voluto un mondo senza sesso e avrei voluto nascere senza sesso“. Vedremo cosa accadrà nel corso della seconda puntata che ci attende su Rai1 sabato sera a partire dalle 20.35.





